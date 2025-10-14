A Espanha goleou (4-0) a Bulgária e é líder do grupo E. Samu, avançado do FC Porto, alinhou de início pelos espanhóis mas saiu do relvado sem assinar o nome na lista de marcadores.

Do lado da Bulgária, Atanas Chernev, defesa do Estrela da Amadora, foi também titular. A noite era de Mikel Merino, médio do Arsenal, que bisou na partida (35m e 57m).

O terceiro golo da Espanha surgiu de um autogolo de um «português». Chernev colocou a bola dentro da própria baliza e aumentou a desvantagem para três golos. O resultado final seria estabelecido já em tempo de compensação. Mikel Oyarzabal cobrou uma grande penalidade (90+2) que fixou o 4-0.

Com este triunfo, a Espanha é líder do grupo com 12 pontos. A Bulgária, por sua vez, está na quarta e última posição, ainda sem pontos conquistados.

No outro jogo do grupo, a Turquia também goleou, desta feita a Geórgia por 4-1.

Giorgi Kochorashvili (Sporting) alinhou de início pelos georgianos e até faturou na partida. Do lado da Turquia, Kerem Aktürkoğlu (ex-Benfica) foi titular e Orkun Kökçü (ex-Benfica) foi suplente utilizado.

Kenan Yildiz (14m), Merih Demiral (22m e 52m) e Yunus Akgün (35m) fizeram os golos da goleada turca. Kochorashvili, médio do Sporting, fez o único do golo da seleção da Geórgia (64m).

Com esta vitória, a Turquia está na segunda posição do grupo, com nove pontos. Já a Geórgia é terceira, com apenas três pontos.