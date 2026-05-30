Um estudo de uma universidade brasileira, com base num modelo estatístico, aponta a Espanha como principal favorita a vencer o Mundial 2026, à frente da Argentina e Inglaterra, mas também coloca Portugal entre os oito primeiros candidatos à frente do Brasil. Uma simulação que permite calcular as possibilidades de vitória de cada uma das seleções com base nos resultados recentes das equipas.

O estudo foi liderado por um grupo de estudantes da Escola de Matemática Aplicada da Faculdades Getúlio Vargas que criou uma simulação que permite calcular as possibilidades de cada uma das seleções com base nos dados fornecidos por 2.997 jogos entre 187 seleções nos últimos quatro anos que permite calcular milhares de cenários possíveis ao longo do torneio, seja jogo a jogo, como a possibilidade de qualificação em cada uma das fases.

«O nosso modelo é bastante competitivo. Em edições anteriores do Mundial conseguimos vencer especialistas de estatísticos, superando grupos que utilizavam modelos muito mais sofisticados», destacou o professor Moacyr Alvim Silva na apresentação dos resultados.

Cada jogo do Mundial é simulado cerca de cem mil vezes dentro da chave definida na fase final e, a partir dessas milhares de simulações, o modelo estima a probabilidade de cada seleção de avançar para os oitavos, quartos, meias-finais e final, além da conquista do título. O estudo não tem como objetivo prever o futuro com exatidão, mas sim trabalhar com tendências estatísticas. «O modelo devolve probabilidades e não certezas absolutas. O futebol é uma das áreas mais difíceis de prever porque existem muitas variáveis envolvidas», explicou Ezequiel de Braga Santos, mestrando em Matemática Aplicada da FGV e um dos responsáveis pelo projeto.

As projeções apontam a Espanha como principal favorita, com 15,57 por cento de probabilidade de levantar o troféu a 19 de julho, à frente da Argentina (13,62 por cento) e Inglaterra (9,24 por cento).

Portugal surge apenas no oitavo lugar, com uma possibilidade de 4,86 por cento de vencer a grande competição da FIFA, ficando atrás de Espanha, Argentina, Inglaterra, França, Colômbia [está no grupo de Portugal], Alemanha e Marrocos, mas à frente do Brasil, entre os dez primeiros.

O estudo diz ainda que a seleção comandada por Roberto Martínez terá 90,58 por cento de probabilidade de passar aos 16 avos, 58,92 por cento de passar os oitavos, 35,02 por cento de chegar aos oitavos, 19,12 por cento de chegar às meias-finais e ainda 9,87 por cento de qualificar-se para a final que se vai jogar no MetLife Stadium.