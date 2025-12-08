Mundial 2026
Mundial 2026: FIFA anuncia «pausa para hidratação» em todos os jogos
Paragens vão acontecer independentemente das condições meteorológicas
A FIFA anunciou que todos os jogos do Mundial de 2026 vão ter duas pausas para hidratação.
As paragens de três minutos vão ocorrer a meio de cada parte (aos 22 minutos) das partidas e independentemente das condições meteorológicas, ao contrário do que aconteceu no Mundial de Clubes, em que as pausas dependiam da temperatura ou humidade.
O cronómetro não vai parar durantes as pausas para os jogadores beberem água, mas o árbitro fica responsável por adicionar esse tempo aos descontos.
Segundo a FIFA, esta medida, que foi discutida com treinadores e televisões, está focada no bem-estar dos jogadores. As pausas vão permitir que os selecionadores façam ajustes táticos, além de gerarem mais espaços publicitários durante as transmissões televisivas.
