O Congresso da FIFA aprovou esta terça-feira, em Kigali, no Ruanda, uma emenda ao formato para o Mundial 2026 que, em vez de 16 grupos de três equipas, vai contar com doze grupos de quatro equipas, num total de 48 seleções que vão disputar o título Mundial ao longo de 104 jogos distribuídos ao longo de 39 dias. O novo campeão do Mundo, também já se sabe, vai ser conhecido a 19 de julho de 2026.

FIFA aprova novo modelo para Mundial de Clubes com 32 equipas

É um Mundial que cresce em quase todos os aspetos. A começar pelo número de participantes que, como já se sabia, passa de 32 finalistas para 48, o que obriga também ao aumento do número de jogos que que passa dos 64 no Qatar para os 104 no Mundial que vai decorrer no Estados Unidos, Canadá e México em 2026. Aumentam o número de seleções, o número de jogos e também os dias de competição, num torneio que vai ultrapassar a barreira de um mês e alargar-se a 39 dias.

A FIFA deixou, assim, cair o modelo inicial que previa a constituição de 16 grupos de três equipas, com um total de oitenta jogos, considerando que o modelo de grupos com quatro seleções será sempre mais competitivo e aliciante para os participantes.

«Com base numa análise minuciosa que considerou a integridade desportiva, o bem-estar do jogador, as viagens das equipas, a atratividade comercial e desportiva, bem como a experiência da equipe e do adepto, o Conselho da FIFA aprovou por unanimidade a proposta de emenda ao formato de competição do Mundial 2026»

A fase de grupos será, assim, igual à última edição, mas com doze grupos iniciais em vez dos oito no Qatar. Passam à fase a eliminar os dois classificados de cada um dos doze grupos, aos quais e juntam os oito melhores terceiros, num total de 32 seleções

Segundo explica a FIFA, este formato revisto «mitiga o risco de conluio e garante que todas as seleções joguem no mínimo três partidas, proporcionando tempo de descanso equilibrado entre equipes concorrentes», refere o organismo.

O congresso também aprovou o novo calendário da FIFA incluindo a data da final do Mundial2026, o primeiro a ser organizado por três países, que será disputada a 19 de julho de 2026, num domingo.

Novo calendário com quatro janelas para jogos internacionais

O novo calendário masculino da FIFA, para o período de 2025 a 2030, vai contar com quatro janelas anuais para as seleções: a primeira, de nove dias e dois jogos, será em março; a segunda, também de nove dias e dois jogos, será em junho; a terceira será entre finais de setembro e início de outubro, com 16 dias e quatro jogos, mas só a partir de 2026; a quarta será em novembro, com mais nove dias e dois jogos. A FIFA anuncia ainda que vai publicar o calendário mais detalhado para 2025-2030 nos próximos dias.

Em relação ao calendário para o futebol feminino, de 2024 a 2025, a FIFA prevê seis janelas para as seleções por ano, incluindo espaço para a realização de particulares. Além disso a FIFA já definiu as datas do Torneio Olímpico que será disputado de 25 de julho a 10 de gosto de 2024.

A acompanhar o novo calendário, o Conselho da FIFA também aprovou por unanimidade o estabelecimento de uma equipa (task-force) dedicada ao bem-estar do jogador para garantir a implementação tranquila dos princípios de bem-estar do jogador, como períodos de descanso obrigatórios.

«A FIFA promoveu uma abordagem verdadeiramente global para as discussões sobre o Calendário Internacional de Jogos, que considerou as perspetivas de todas as principais partes interessadas», disse o presidente da FIFA, Gianni Infantino. «O nosso objetivo fundamental é ter clareza sobre esse assunto e ter partidas de futebol significativas, protegendo o bem-estar dos jogadores e reconhecendo que muitas regiões precisam de um futebol mais competitivo», acrescentou o dirigente.

Terceiro pacote na reforma das transferências

A FIFA aprovou ainda por unanimidade alterações ao Regulamento da FIFA sobre o Estatuto e Transferências de Jogadores relacionadas com os períodos de inscrição e a necessidade de garantir maior proteção aos jogadores de futebol desempregados, como parte do terceiro pacote do processo de reforma das transferências.

Além disso, o Conselho da FIFA também concordou em autorizar a administração da FIFA a explorar possíveis novas medidas regulatórias para proteger o bem-estar das jogadoras, particularmente nas seguintes áreas: adoção, aborto, saúde menstrual, nascimentos múltiplos, amamentação e puericultura.

A fechar, o Congresso da FIFA confirmou ainda a realização de um Mundial de Futebol de Praia feminino que irá decorrer, de 16 a 26 de novembro de 2023, nos Emirados Árabe Unidos.