A FIFA ilibou o videoábitro australiano Shaun Evans do alegado gesto ligado a grupos de supremacia branca, antes do encontro que colocou frente a frente a Alemanha e Curaçau, no passado domingo.

«O Comité Disciplinar independente confirma que, após analisar o caso envolvendo o assistente de VAR Shaun Evans, não encontrou evidências de violações do Código Disciplina da FIFA», afirmou a entidade presidida por Gianni Infantino, em comunicado.

Quando a equipa do VAR estava a ser apresentada, o juiz fez um círculo com o polegar e o indicador da mão direita, deixando os outros dedos estendidos, num gesto associado à supremacia branca, por mostrar as letras WP - «White Power» ou poder branco.

Ao mesmo tempo, o sinal pode ser entendido como apenas uma brincadeira.

Shaun Evans, de 38 anos, negou ter feito símbolos para transmitir mensagens políticas ou ideológicas, de forma intencional.

«A única explicação que posso oferecer é que esse movimento foi um tique involuntário e subconsciente e eu não tinha consciência de o ter feito. As imagens capturadas posteriormente durante o jogo mostraram que repeti esse movimento muitas vezes enquanto segurava uma caneta entre os dedos. A cobertura deste incidente não reflete quem eu sou. Entendo como o gesto foi interpretado e lamento isso», explicou, em comunicado.

O árbitro australiano continua elegível para integrar equipas de videoarbitragem no Mundial 2026.