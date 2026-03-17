A FIFA manifestou a ambição de manter inalterado o calendário do Mundial 2026, horas depois do Irão ter sugerido a transferência dos seus jogos do Grupo G para o México. Segundo um porta-voz do organismo, «a FIFA espera que todas as seleções participantes compitam de acordo com o calendário de jogos anunciado a 6 de dezembro de 2025».

A mesma fonte referiu que a FIFA «está em contacto regular com todas as associações membros participantes no Mundial, incluindo a Federação Iraniana de Futebol (FFIRI), no sentido de discutir o planeamento do Campeonato do Mundo».

A FFIRI anunciou esta terça-feira estar em negociações para que a sua seleção dispute os jogos do Grupo G no México, informou a embaixada iraniana no país que reparte a organização com os Estados Unidos e o Canadá.

Numa publicação no seu site oficial, a missão diplomática iraniana justifica a proposta com a falta de cooperação do Governo norte-americano na emissão de vistos e na prestação de apoio logístico à seleção do Irão na preparação para o Mundial.

Nesse sentido, o embaixador iraniano no México, Abolfazl Psedniddeh, sugeriu à FIFA que os jogos do Irão no Grupo G da primeira fase da competição fossem transferidos dos Estados Unidos para o México.

«A FIFA pode intervir para que a seleção nacional iraniana possa participar no Mundial, mas no México. O Ministério do Desporto e da Juventude do Irão será quem tomará a decisão final a este respeito», acrescentou Psedniddeh.

Recordamos que o Irão está integrado no Grupo G, juntamente com as seleções da Bélgica, Egito e Nova Zelândia.

A equipa treinada por Amir Ghalenoei tem a estreia prevista para 15 de junho, contra a Nova Zelândia, em Inglewood (Califórnia), e depois defronta a Bélgica, a 21, na mesma cidade norte-americana. O último encontro da seleção persa na fase de grupos está agendado para 26 de junho, contra o Egito, em Seattle, também nos Estados Unidos.