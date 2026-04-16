Gianni Infantino, presidente da FIFA, garantiu que o Irão irá marcar presença na fase final do Mundial 2026, apesar de a participação da comitiva iraniana continuar incerta devido ao conflito com os Estados Unidos e Israel no Médio Oriente.

«O Irão vai vir, isso é certo. Esperamos que nessa altura (11 de junho, começo da competição), a situação esteja pacificada, o que ajudaria realmente», destacou Infantino durante uma conferência económica organizada pelo canal de televisão CNBC em Washington.

O responsável máximo pelo organismo que gere o futebol mundial já se tinha comprometido com a participação do Irão, mesmo que o presidente norte-americano Donald Trump, com quem Infantino se encontra regularmente, tivesse anteriormente considerado que a segurança dos jogadores iranianos não estaria garantida nos Estados Unidos.

De acordo com o calendário oficial, o Irão deve disputar os seus três jogos do Grupo G nos Estados Unidos, coorganizadores do torneio com o México e o Canadá: em Los Angeles contra a Nova Zelândia (16 de junho) e a Bélgica (21 de junho); e depois em Seattle contra o Egito (27 de junho).