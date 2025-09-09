Erling Haaland marcou cinco golos e fez duas assistências na estrondosa goleada que a Noruega impôs à Moldova, esta terça-feira, com uma vitória por 11-1 em jogo da fase de qualificação para o Mundial 2026. Foi a quinta vitória dos noruegueses em outros tantos jogos, relegando a favorita Itália para a posição de play-off.

Até foi Felix Myhre que abriu as hostilidades no Estádio Ullevaal, em Olso, com o primeiro golo, aos 6 minutos, mas logo a seguir começou o festival Haaland, com o gigante do Manchester City a completar um hat-trick em pouco mais de meia-hora (11, 36 e 43m), antes de Odegaard assinar o 5-0 sobre o intervalo.

Cinco na primeira parte e mais seis na segunda. Haaland chegou cedo aos quatro golos, Aasgaard fez o sétimo da Noruega, antes de Ostigard marcar na baliza errada, permitindo à Moldávia reduzir, aos 74 minutos, para 1-7, com um autogolo.

A Noruega voltou depois a disparar, com mais três golos de Aasgaard e o quinto de Haaland que completou a «manita» aos 83 minuos.

Com esta vitória, a Noruega continua a liderar o Grupo I, com um máximo de 15 pontos, mais seis do que a Itália que, com menos um jogo, arrisca a ter de jogar um play-off para não voltar a ficar fora de um Mundial.

A Noruega, por seu lado, vai de vento em popa, numa qualificação que promete ser histórica, já com 24 golos marcados e apenas três consentidos.

Veja o resumo deste jogo: