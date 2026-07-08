Mundial 2026: Henderson foi operado depois se ter lesionado a festejar
Médio inglês fraturou um braço ao saltar por cima de um painel publicitário na festa do triunfo da Inglaterra sobre o México
Médio inglês fraturou um braço ao saltar por cima de um painel publicitário na festa do triunfo da Inglaterra sobre o México
Jordan Henderson foi operado ao braço esquerdo depois de se ter lesionado nos festejos do triunfo da Inglaterra sobre o México (3-2), nos oitavos de final do Mundial 2026, anunciou esta quarta-feira o próprio jogador.
«Operação feita! Entretanto, preparamo-nos para o grande jogo de sábado [frente à Noruega]. Obrigado a todo o pessoal que tratou de mim no instituto ortopédico de Kansas City, sobretudo aos três cirurgiões que fizeram a operação», escreveu o médio do Brentford, nas redes sociais.
Henderson, que não foi utilizado no jogo dos oitavos de final, desequilibrou-se ao passar por cima dos painéis publicitários do Estádio Azteca, na Cidade do México, e caiu sobre o braço esquerdo, acabando por sair do recinto com uma fratura e a receber oxigénio.
Com apenas seis minutos disputados no Mundial 2026, Henderson não vai voltar a jogar na competição, coorganizada por Estados Unidos, México e Canadá, mas deverá manter-se na concentração da seleção inglesa, que defronta a Noruega, nos quartos de final, no sábado, em Miami.
O momento da lesão de Henderson: