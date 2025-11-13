A Inglaterra já tinha garantido a qualificação para o Mundial 2026, mas, esta quinta-feira, venceu a Sérvia por 2-0 e, desta forma, continua com um registo impecável, com sete vitórias em outros tantos jogos, com o máximo de 21 pontos e com 20 golos marcados e nem um consentido. Um resultado que deixa os sérvios definitivamente fora do Mundial, já sem possibilidades de chegar ao play-off.

Com o Estádio de Wembley em festa, Inglaterra adiantou-se no marcador aos 28 minutos, com um espetacular remate de Saka, de primeira, sem deixar a bola ir ao solo.

A Inglaterra acabou por confirmar o triunfo já em tempo de compensação, na sequência de uma transição rápida, com Eberechi Eze a finalizar com um remate cruzado.

Com este resultado, a Sérvia fica fora da luta pelo segundo lugar, uma vez que, no outro jogo do Grupo K, a Albânia foi vencer a Andorra, com um golo solitário de Asllani (67m), e fica com mais quatro pontos do que os sérvios.

Itália vence no último suspiro

Entretanto, no Grupo I, a Itália respondeu à goleada da Noruega à Estónia (4-1), com uma vitória na visita a Moldávia (2-0) e, desta forma, deixa tudo em aberto para a última ronda, em que vai receber a equipa de Erling Haaland com um saldo negativo de três pontos e uma diferença de dezassete golos para anular.

Esta quinta-feira, a seleção comandada por Gennaro Gattuso teve de sofrer até aos últimos instantes da partida para não ficar já fora da luta pela qualificação direta, uma vez que os moldavos mantiveram o nulo intacto até ao minuto 88, momento em que Mancini, em mergulho, abriu o marcador, antes de Esposito confirmar o triunfo italiano já em tempo de compensação.

Com esta vitória, a Itália segue a três pontos da Noruega e as duas seleções vão defrontar-se no próximo domingo, em San Siro, embora a seleção nórdica, com 33 golos marcados e apenas quatro consentidos, já tenho praticamente o primeiro lugar assegurado. A Itália, co 20 galos marcados e oito sofridos, teria de vencer por uma diferença de…17 golos.