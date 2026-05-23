A seleção do Irão obteve autorização da FIFA para mudar o seu centro de treinos no Mundial2026 dos Estados Unidos, onde vai disputar os seus três jogos da fase de grupos, para o México.

«Graças às reuniões que tivemos com os responsáveis da FIFA (...), o nosso pedido foi aceite (...). Ficaremos baseados em Tijuana, perto do Oceano Pacífico», revelou o presidente da federação iraniana, Mehdi Taj.

Desta forma, o Irão já não irá concentrar o seu quartel-general em Tucson, nos Estados Unidos, como estava inicialmente previsto.

A guerra iniciada em final de fevereiro pelos Estados Unidos e Israel, com ataques militares ao Irão, criou a maior crise internacional atual, sendo que os persas estão sem relações diplomáticas com os norte-americanos desde 1980, na sequência da crise dos seus reféns na embaixada em Teerão.

Nos últimos anos, os Estados Unidos têm negado vistos a diversos desportistas iranianos em provas internacionais no seu território, pelo que essa situação ficará «em grande parte resolvida».

O Irão estreia-se no Grupo G do Mundial 2026 frente à Nova Zelândia, a 15 de junho, em Los Angeles, onde jogará também com a Bélgica, no dia 21, acabando a fase de grupos em Seattle, no dia 26, diante do Egito.

«O trajeto para os nossos dois jogos em Los Angeles demora apenas 55 minutos de avião, o que é muito curto comparado com Tucson, no Arizona (...). É uma vantagem considerável. Para fazermos estas viagens, enfrentamos problemas com os vistos, nomeadamente no que diz respeito ao número de vistos disponíveis. Este problema será resolvido em breve, porque a equipa entrará no México. Poderemos, talvez, apanhar um voo privado com a Iran Air», acrescentou Mehdi Taj.

Os dirigentes iranianos iniciaram, entretanto, diligências para obter vistos na Turquia, onde a seleção nacional realiza atualmente o seu estágio de preparação.

Na terça-feira, o vice-presidente da federação iraniana, Mehdi Mohammad Nabi, assumiu que não havia a certeza de que todos os jogadores e membros da equipa técnica fossem receber vistos para os Estados Unidos.