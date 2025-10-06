O governo do Irão manifestou esta segunda-feira preocupação face à possibilidade dos Estados Unidos recusarem vistos à sua seleção para o Mundial 2026, que, como se sabe, vai decorrer também no México e Canadá.

«Esperamos que o governo dos Estados Unidos se abstenha de politizar o âmbito desportivo. Sendo um dos anfitriões do Campeonato do Mundo, o governo norte-americano tem responsabilidades claras e específicas para com as delegações desportivas de todos os países», avisou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Ismail Baghaei.

A sustentar os receios iranianos, já qualificados para a fase final, o facto da sua seleção de polo não ter recebido vistos para participarem no Mundial que se realiza este ano na Virgínia.

«Queremos expressar desde já a nossa preocupação — a preocupação com o uso indevido da condição de anfitrião para fins políticos contra os atletas iranianos», reforçou o diplomata.

De igual modo, Baghaei recordou proibições impostas pela administração do republicano Donald Trump aos diplomatas iranianos que viajaram no mês passado a Nova Iorque para participar na Assembleia Geral das Nações Unidas, entre as quais o facto de serem obrigados a autorização prévia do Departamento de Estado para fazer um conjunto de compras.

De forma preventiva, as autoridades iranianas já estão a acompanhar a situação dos vistos junto da FIFA e outras organizações desportivas internacionais, esperando que a emissão dos mesmos «ocorra atempadamente».

Em junho, os Estados Unidos bombardearam três instalações nucleares iranianas, no contexto de apoio a Israel na guerra iniciada com o país persa.

O Irão e os Estados Unidos mantêm uma relação tensa desde 1979, ano do triunfo da Revolução Islâmica que resultou num claro afastamento dos dois regimes.

O Campeonato do Mundo de futebol tem início marcado para 11 de junho de 2026 e decorre até 19 de julho do mesmo ano, nos Estados Unidos, Canadá e México.