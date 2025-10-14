Mundial 2026: Itália vence e mantém viva a luta pela qualificação
Mateo Retegui bisou no triunfo (3-0) frente a Israel
Itália venceu Israel (3-0) numa partida que contou com constrangimentos antes do apito inicial. Com este triunfo, os italianos mantém viva a disputa pela qualificação direta para o Mundial de 2026.
Mateo Retegui inaugurou o marcador ainda antes do intervalo (45+2m) através de uma grande penalidade. Aos 74 minutos, o avançado do Atlético de Madrid viria a bisar, dilatando a vantagem para dois golos.
Em tempo de compensação, Gianluca Mancini, defesa da Roma, fechou as contas do jogo, fazendo o terceiro para os italianos (90+3m).
Com este triunfo (3-0), a Itália mantém-se em segundo lugar do grupo I, com 15 pontos - a três da líder Noruega. Israel, por sua vez, é terceiro com nove pontos.
No outro jogo do grupo, a Estónia e a Moldávia empataram a um golo. Mattias Käit abriu o marcador para a Estónia aos 12 minutos de jogo. Stefan Bodisteanu saltou do banco e restabeleceu o empate aos 64 minutos.
Com este resultado (1-1), a Moldávia pontua pela primeira vez na fase de qualificação e é quinta classificada com um ponto. Já a Estónia está em quarto lugar com quatro pontos.