A Croácia venceu este domingo o Gibraltar (3-0) numa partida a contar para a sexta jornada da qualificação para o Mundial de 2026. Franjo Ivanovic, avançado do Benfica, foi titular do lado dos croatas. 

No outro jogo do grupo, as Ilhas Faroé surpreenderam ao vencerem a Chéquia (2-1).

Toni Fruk abriu o marcador para os croatas à passagem da meia hora de jogo. No segundo tempo, Lovro Majer falhou uma grande penalidade (56m). 

Zlatko Dalic, selecionador da Croácia, operou três alterações ao minuto 69. Ivanovic foi substituído e Luka Modrić saltou do banco.

O ex-Real Madrid viu, portanto, Luka Sucic a dilatar a vantagem para dois golos aos 78 minutos. Em tempo de compensação, Martin Erlic fez o 3-0 final (90+6m).

Com este triunfo, a Croácia é líder do grupo L, com 16 pontos, e está com um pé no Mundial de 2026. O Gibraltar, já sem chances de apuramento, está no quinto e último lugar do grupo, ainda sem pontos conquistados. 

RELACIONADOS
VÍDEO: Polónia com Kiwior e Bednarek vence com golo olímpico
VÍDEO: Froholdt assiste no triunfo da Dinamarca e deixa Grécia fora do Mundial
Mundial 2026: Rafael Leão dispensado da Seleção
Mundial 2026: Ilhas Faroé surpreendem Chéquia e estão na luta pelo play-off