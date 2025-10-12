Mundial 2026: Ivanovic titular no triunfo da Croácia frente a Gibraltar
Avançado do Benfica contribuiu para a vitória que deixa os croatas com um pé no Mundial
A Croácia venceu este domingo o Gibraltar (3-0) numa partida a contar para a sexta jornada da qualificação para o Mundial de 2026. Franjo Ivanovic, avançado do Benfica, foi titular do lado dos croatas.
No outro jogo do grupo, as Ilhas Faroé surpreenderam ao vencerem a Chéquia (2-1).
Toni Fruk abriu o marcador para os croatas à passagem da meia hora de jogo. No segundo tempo, Lovro Majer falhou uma grande penalidade (56m).
Zlatko Dalic, selecionador da Croácia, operou três alterações ao minuto 69. Ivanovic foi substituído e Luka Modrić saltou do banco.
O ex-Real Madrid viu, portanto, Luka Sucic a dilatar a vantagem para dois golos aos 78 minutos. Em tempo de compensação, Martin Erlic fez o 3-0 final (90+6m).
Com este triunfo, a Croácia é líder do grupo L, com 16 pontos, e está com um pé no Mundial de 2026. O Gibraltar, já sem chances de apuramento, está no quinto e último lugar do grupo, ainda sem pontos conquistados.