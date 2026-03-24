João Pinheiro foi nomeado pela UEFA para apitar o duelo entre a Ucrânia de Trubin e Sudakov e a Suécia de Viktor Gyökeres, um dos jogos das meias-finais dos play-off de acesso ao Mundial 2026 que está marcado para as 19h45 da próxima quinta-feira para o Estádio Mestalla, em Valência.

O árbitro de Braga, que no domingo apitou o Alverca-Sporting, vai ser auxiliado por Bruno Jesus e Luciano Maia, enquanto Tiago Martins e André Narciso exercerão funções de vídeoárbitro.

O vencedor desta meia-final irá depois defrontar o vencedor do duelo entre a Polónia e a Albânia para definir o vencedor do caminho B.