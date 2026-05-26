Marrocos recebeu e goleou esta terça-feira o Burundi, por 5-0, em jogo de preparação para a fase final do Mundial 2026, com um «bis» de El Kaabi e um hat-trick de Tawfik Bentayeb.

No Estádio Mohammed VI Football Academy, em Salé, o nulo persistiu durante os primeiros 45 minutos, mas Ayoub El Kaabi, avançado do Olympiakos, desbloqueou o marcador, já no segundo tempo, com dois golos de «rajada», aos 59 e 63 minutos.

Depois, apareceu Tawfik Bentayeb, dos franceses do Troyes, a aumentar a vantagem aos 71, antes de Soufiane Benjdida, do Maghreb Fès, fechar a contagem também com um «bis» (80 e 90m).

O avançado Yanis Begraoui, do Estoril, integrava a pré-convocatória marroquina para este estágio preparatório, mas ficou de fora da lista final para o Campeonato do Mundo.

Recordamos que Marrocos está inserido no Grupo C, juntamente com Brasil, Escócia e Haiti.

No último Campeonato do Mundo, disputado no Qatar, em 2022, a seleção africana ficou no quarto lugar, depois de ter eliminado Portugal nos quartos de final.