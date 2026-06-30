Kylian Mbappé continua a fazer história no Mundial 2026, além de ter marcado mais um golo de belo efeito que permitiu à França chegar ao intervalo em vantagem sobre a Suécia (1-0) em jogo dos 16 avos de final.

O internacional francês do Real Madrid, com este golo, ultrapassa Miroslav Klose e destaca-se como segundo melhor marcador de sempre em fases finais, mas, contabilizando apenas jogos os jogos a eliminar, o francês de 27 anos já não tem adversários pela frente.

O golo à Suécia foi o 17.º golo de Mbappé em fases finais, contabilizando os que marcou em 2018 (4 golos), 2022 (8 golos) e 2026 (5 golos), uma marca que lhe permite descolar do alemão Miroslav Klose (16 golos em fases finais) e ficar apenas atrás de Lionel Messi (19 golos).

Em simultâneo, o francês de 27 anos tornou-se no melhor marcador em jogos a eliminar de Campeonatos do Mundo, com um total de nove golos a partir dos 16 avos de final, superando os brasileiros Leônidas (oito golos entre 1934 e 1938) e Ronaldo (oito golos entre 1998, 2002 e 2006).