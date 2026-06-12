Mundial 2026
Há 24 min
Mundial 2026: médio do Vizela riscado pelo Haiti por lesão
Leverton Pierre dá lugar a Garven Metusala na convocatória
JR
Leverton Pierre dá lugar a Garven Metusala na convocatória
JR
Más notícias para o Haiti. A poucos dias da estreia do pequeno país no Mundial 2026, os Granadeiros perderam Leverton Pierre, por lesão.
O médio que atua pelo Vizela, do segundo escalão do futebol português, foi riscado da comitiva haitiana após sofrer uma lesão no adutor direito e, como tal, não vai estar apto para jogar o torneio deste verão.
Para o seu lugar, o selecionador Sébastien Migné decidiu chamar Garven Metusala, do Colorado Springs Switchbacks, da segunda divisão dos Estados Unidos.
De recordar que o Haiti vai disputar o segundo Mundial da sua história, o primeiro em 1974, e está inserido no Grupo C, com Brasil, Escócia e Marrocos.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS