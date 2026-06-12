Más notícias para o Haiti. A poucos dias da estreia do pequeno país no Mundial 2026, os Granadeiros perderam Leverton Pierre, por lesão. 

O médio que atua pelo Vizela, do segundo escalão do futebol português, foi riscado da comitiva haitiana após sofrer uma lesão no adutor direito e, como tal, não vai estar apto para jogar o torneio deste verão. 

Para o seu lugar, o selecionador Sébastien Migné decidiu chamar Garven Metusala, do Colorado Springs Switchbacks, da segunda divisão dos Estados Unidos. 

De recordar que o Haiti vai disputar o segundo Mundial da sua história, o primeiro em 1974, e está inserido no Grupo C, com Brasil, Escócia e Marrocos.

RELACIONADOS
Quiñones destronou Ronaldo na Arábia e fez o primeiro golo do Mundial 2026
Mundial 2026: Endo sofre lesão e termina a carreira pelo Japão
VÍDEO: Senesi convocado para o Mundial 2026 enquanto está de férias em Ibiza