O primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, vai assistir ao jogo da Seleção Nacional contra Espanha, esta segunda-feira (20h00 de Portugal), em Dallas, segundo adiantou fonte oficial do gabinete do chefe do executivo.

Por essa razão, e ao contrário do que estava previsto no programa divulgado na sexta-feira, o também presidente do PSD não estará na abertura das jornadas parlamentares da AD, que se realizarão com o CDS-PP, em Cascais, às 14:30.

Contudo, a mesma fonte adiantou que o primeiro-ministro mantém de pé a sua participação na cimeira da NATO, que decorre terça e quarta-feira em Ancara, capital da Turquia.

Luís Montenegro já tinha assistido ao segundo jogo da seleção na fase de grupos, em Houston, contra o Uzbequistão (5-0), e ao último contra a Croácia (2-1), que decorreu em Toronto, no Canadá, no passado dia 1.

Esta última presença foi criticada pelo Chega e pela IL, que visaram o chefe do executivo por ter estado fora do país numa época crítica dos incêndios.

O presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, esteve no jogo de estreia de Portugal, frente à República Democrática do Congo (1-1), realizado também Houston, enquanto o Presidente da República, António José Seguro, marcou presença no terceiro jogo da seleção, contra a Colômbia (0-0), em Miami.