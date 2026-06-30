Cinquenta anos depois do histórico penálti de Panenka, a Alemanha volta a cair no desempate por penáltis numa fase final, pela primeira vez num Campeonato do Mundo, e vai mais cedo para casa. Grande festa do Paraguai que chegou a intervalo em vantagem, ainda permitiu o empate no arranque da segunda parte, mas depois fechou-se em copas, deu a cara à luta e levou o jogo para lotaria dos penáltis onde acabou por ser mais feliz.

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Duro golpe para a Alemanha de Nagelsmann que partia para este jogo como clara favorita, até porque, na primeira fase, só perdeu com o Equador (1-2) já depois de ter garantida a qualificação para o mata-mata. O Paraguai, por seu lado, chegou à fase a eliminar apenas como um dos melhores terceiros classificados, com apenas dois golos marcados e quatro sofridos, todos diante dos Estados Unidos (1-4), no único jogo em que consentiu golos.

Mas este era um jogo diferente, a eliminar e a Alemanha teria de voltar a sofrer diante da entrega e compromisso de uma equipa sul-americana.

O Paraguai até entrou ao ataque, logo no pontapé de saída, com Enciso a ensaiar o primeiro remate e a conquistar o primeiro pontapé de canto do jogo. Na sequência deste mesmo canto, Alonso apareceu destacado no segundo poste e obrigou Neuer a aplicar-se para evitar o primeiro golo do jogo.

A Alemanha não se deixou intimidar e, logo a seguir, assumiu as rédeas do jogo, com autoridade e uma crescente posse de bola. Brown, uma das novidades no onze de Nagelsmann, disparava pelo corredor esquerdo, enquanto, do lado contrário, Kimmich juntava-se aos dois centrais sobre a linha do meio-campo, constituindo uma espécie de tampão a reduzir o terreno de jogo ao meio-campo paraguaio. Estavam lançadas as cartas deste jogo.

A Mannschaft começava a carburar, mas com um domínio muito consentido pelo Paraguai que deixava claro, nesta fase do jogo, que não se importava de jogar sem bola, pelo contrário. A Albirroja fechava-se com duas linhas de quatro bem sincronizadas, que não permitiam qualquer jogo entrelinhas, para depois tentar sair a jogar com bolas longas para Enciso e Almirón, mas, lá está, o tampão montado por Kimmich, Rüdiger e Jontahan Tall ia chegando para as encomendas.

Paraguai em vantagem ao intervalo

A surpresa chegou já muito perto do intervalo, ao minuto 42, quando, na sequência de um canto favorável ao Paraguai, a Alemanha estava a subir no relvado. Bobadilla, em carrinho, ganhou a bola, Almirón abriu na direita para Gallardo que, por sua vez, cruzou para a finalização de cabeça do pequeno Enciso que nem precisou de tirar os pés do chão. Balde de água fria para os alemães que, no entanto, chegavam ao intervalo sem terem conseguido um único remate enquadrado.

Nagelsmann não esperou mais e lançou, logo a abrir a segunda parte, Goretzka para o lugar de Nemetcha, procurando reforçar a presença germânica na área paraguaia.

Os sul-americanos, por seu lado, mantinham o mesmo onze, mas mudavam o paradigma da primeira parte, procurando agora gerir com mais posse de bola e, desta forma, irritar os alemães. Não resultou porque a Alemanha acabou por chegar rápido ao empate, ao minuto, 54, com Wirtz a cruzar tenso da esquerda e Havertz a desviar de cabeça para o segundo poste. Golpe duro para o Paraguai que, logo a seguir, perdeu também Enciso, o seu jogador mais perigoso, devido a lesão.

Até ao final do tempo regulamentar só deu praticamente a Alemanha, com um Paraguai cada vez mais desgastado, a perder capacidade para as transições. Nagelsmann foi também alimentado a propensão ofensiva da sua equipa com as sucessivas entradas de Musiala e Woltemade, com Kimmich também a subir no campo com a entrada de Anton.

A Alemanha criou muitas oportunidades, mas o jogo foi mesmo para prolongamento, pela primeira vez, neste Mundial.

Na etapa complementar, o Paraguai abdicou desde logo de Almirón para colocar mais um central, deixando claro que ia apostar nos penáltis, enquanto a Alemanha enchia os pulmões para a última investida.

Um prolongamento de sentido praticamente único e a Alemanha chegou mesmo a festejar a reviravolta, numa cabeçada imparável de Jontahan Tah na sequência de um canto, mas o VAR detetou uma falta de Anton sobre Orlando Gill e o golo, para desespero de Nagelsmann, acabou por ser anulado.

A Alemanha ainda esgotou as substituições para a segunda parte do prolongamento, mas, com os nervos à flor da pele, já não houve muito mais jogo. A equipa de Nagelsmann ainda arriscou, mas não conseguiu ultrapassar a tenacidade dos paraguaios e a eliminatória foi mesmo decidida desde a marcado dos onze metros.

Na série de penáltis, Havertz falhou, desde logo o primeiro, deixando os paraguaios em vantagem, mas foram precisos três matchpoints para confirmar a festa dos paraguaios e a sentença final dos tetracampeões mundiais (3-4).

Auf Wiedersehen...

Momento: golo anulado à Alemanha

A Alemanha vai mas cedo para casa, mas ainda chegou a festejar a reviravolta diante do Paraguai, no final da primeira parte do prolongamento. Foi na sequência de um pontapé de canto de Kmmich, com Jonthan Tah a entrar com tudo junto ao segundo poste e a marcar de cabeça. No entanto, no meio da festa dos alemães e para desespero de Nagelsmann, o VAR chamou a atenção para uma falta de Anton sobre Orlando Gill, o guarda-redes da Albiroja. O árbitro foi ver as imagens e acabou mesmo por anular o golo. O pesadelo alemão começava aqui a ganhar forma.

Figura do jogo: «gigante» Gill a crescer até aos penáltis

Determinante em momentos fulcrais do jogo, sobretudo, no desempate por penáltis. Na primeira parte, apesar do acentuado domínio dos alemães, o guarda-redes do San Lorenzo não teve muito trabalho, até porque a Alemanha não conseguiu um único remate enquadrado, ainda assim, deu nas vistas, tirando proveito dos seus quase dois metros (1,98m) para ganhar muitas bolas bombeadas pelo adversário. Esteve mais interventivo na segunda parte e no prolongamento, adiando o jogo para a lotaria dos penáltis onde acabou por ser determinante, com a defesa ao pontapé de Woltemade.