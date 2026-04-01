A República Democrática do Congo bateu a Jamaica no prolongamento (1-0), em Guadalajara, e, desta, forma, vai ser o primeiro adversário de Portugal na fase final do Campeonato do Mundo. Um jogo muito exigente em termos físicos, com muito calor no México, e o árbitro teve mesmo de ser substituído na ponta final do jogo.

Com quase quarenta mil adeptos no Estádio Guadalajara, um dos palcos do Mundial, a seleção africana, com Cedric Bakambu e Yoane Wissa no ataque, esteve quase sempre por cima deste play-off intercontinental, com várias oportunidades para abrir o marcador, desde os primeiros instantes do jogo.

No entanto, a Jamaica foi sustendo as investidas dos congoleses e foi ganhando confiança, mantendo o nulo intacto até ao intervalo.

A segunda parte foi ainda mais de sentido único, com o Congo a crescer, a criar oportunidades diante de uma Jamaica cada vez mais recuada. Nos instantes finais, o Congo esteve muito perto de marcar e Bakambu chegou mesmo a festejar um golo, aos 84 minutos, mas o avançado do Betis estava adiantado, por centímetros, e não valeu.

Ainda dentro dos 90 minutos, Bakambu voltou a estar muito perto de marcar, num inesperado remate de calcanhar, mas André Blake defendeu e atirou a eliminatória para prolongamento.

Já no tempo suplementar, o Congo continuou a carregar diante de uma Jamaica que parecia já ter esgotado as últimas cargas de energia, limitando-se a tentar afastar a bola da sua área. Houve mesmo jamaicanos a cair sobre o relvado, com cãibras e com extremas dificuldades e continuar em campo.

Foi neste cenário que o Congo chegou ao valioso golo, aos 101 minutos, na sequência de um canto da esquerda, com Axel Tuanzebe (central do Burnley) a entrar na área de rompante e a marcar. Grande festa no banco congolês, para logo a seguir haver um momento de apreensão, com o vídeoárbitro a analisar o lance, antes de confirmar o golo, para nova festa dos africanos.

Ainda faltavam mais de quinze minutos, mas a Jamaica já não teve forças para voltar à luta e a festa foi mesmo dos congoleses. Já mesmo nos instantes finais do jogo, o árbitro argentino Facundo Tello sentiu-se mal, esteve a ser assistido e teve mesmo de ceder o lugar ao quarto árbitro.

Com este resultado, a RD do Congo fecha o Grupo K do Campeonato do Mundo, juntando-se a Portugal, Uzbequistão e Colômbia. A seleção congolesa vai mesmo ser a primeira adversária de Portugal, num jogo que está marcado para 17 de junho.

Será o segundo Mundial para o Congo, antigo Zaire, depois de uma primeira presença no Mundial de 1974, há 52 anos.