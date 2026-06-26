Os jogos da última madrugada permitiram bater mais dois recordes em fases finais de Mundiais, com o aumento brutal de jogos a permitir, desde já, um recorde absoluto de golos marcados e também um recorde de assistências nos estádios nos 60 jogos já realizados.

O duelo entre a Austrália e o Paraguai terminou sem golos, mas os cinco golos da vitória da Turquia sobre os Estados Unidos (3-2) ditaram um novo recorde absoluto de golos, ainda a meio da terceira jornada da primeira fase, com um total de 177 golos marcados em 60 jogos a superar os 172 que foram marcados nos 64 jogos realizados em 2022 no Qatar.

Face ao aumento brutal do número de jogos, dos 64 que vigoraram de 1998 a 2022 para os 104, era mais previsível que o registo caísse, mas aconteceu cumpridos apenas 60 jogos.

O Brasil e os Países Baixos, ambos com dez golos marcados, foram os países que mais contribuíram para este registo, seguidos do coanfitrião Canadá, com oito.

Por outro lado, também foram importantes, pelos muitos que sofreram, a Tunísia, uma das grandes deceções da prova, que encaixou doze, o Qatar, com dez, e o estreante Curaçau, com nove.

Em termos individuais, o argentino Lionel Messi lidera a lista dos melhores marcadores, com cinco golos, em dois jogos, que lhe valeram passar a ser o melhor marcador da história dos Mundiais, com um total de 18 golos, ultrapassando o alemão Miroslav Klose (16).

No total, com os 177 golos do Mundial 2026, a competição já conta com 2.897 tentos, em 1.024 jogos, à média de 2,83 por encontro.

Um recorde que vai continuar a ser superado, uma vez que ainda faltam realizar 44 jogos, os últimos 12 da fase de grupos e todos os 32 da fase a eliminar.

Recorde de assistências também já caiu

O recorde de assistência também já tinha caído, mesmo sem contabilizar os últimos dois jogos, com o número de espectadores a chegar aos 3.605.357 superando o anterior máximo, registado no Mundial de 1994, também nos Estados Unidos, com um total de 3.587.538 espectadores em 52 jogos.

Com um número recorde de jogos (104) e uma assistência médio de 65 mil espectadores por jogo, este recorde promete mesmo ser pulverizado, mas o Mundial de 1994 continua com uma média superior de espectadores nos recintos, com 68.626 por jogo, superior aos atuais 64.381.