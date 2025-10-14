Portugal não garantiu a qualificação para o Mundial de 2026 já esta terça-feira. No entanto, contou uma «ajuda» da República da Irlanda para esse objetivo.

Com um triunfo (1-0) frente à Arménia, os irlandeses complicam as contas do grupo e permitem uma liderança mais segura para Portugal. Evan Ferguson, jovem avançado da Roma, fez o único golo da partida (70m).

A República da Irlanda encontra-se na terceira posição, com quatro pontos. A Arménia, que em caso de vitória ficaria a quatro pontos de Portugal, desce para o último lugar e diz adeus ao sonho da qualificação de forma direta.

Deste modo, Portugal é líder com dez pontos. Segue-se a Hungria, com cinco. A República da Irlanda está em terceiro com quatro pontos e a Armênia é quarta com três.