O Senegal e a Costa do Marfim são as duas últimas seleções africanas a garantir a qualificação para o Mundial de 2026 de forma direta. Na última e derradeira jornada do apuramento em África, o Senegal goleou (4-0) a Mauritânia e a Costa do Marfim bateu (3-0) o Quénia.

Juntam-se, portanto, a África do Sul que também garantiu o apuramento para o Mundial nesta terça-feira.

Na decisão do grupo B, o Senegal, que precisava de fazer o mesmo resultado que a República Dominicana do Congo, não tremeu e garantiu uma vitória categórica. Sadio Mané deu o exemplo e abriu o marcador ainda antes do intervalo (45+1m). No início do segundo tempo, o colega de Ronaldo e Félix bisou na partida (48m).

Iliman Ndiaye (64m) dilatou a vantagem para três golos e Habib Diallo fechou as contas do jogo (4-0).

Com este triunfo, o Senegal terminou a qualificação em primeiro do grupo, com 24 pontos. A República Dominicana do Congo, segunda classificada, colecionou 22 pontos.

No grupo F, a Costa do Marfim teve uma vitória convincente e garantiu também presença no Mundial de 2026. Na receção ao Quénia, Franck Kessié deu as boas vindas com um golo logo aos sete minutos.

Na segunda parte, Yan Diomande fez o segundo (54m). Para fechar as contas do jogo, Amad Diallo, do Manchester United de Ruben Amorim, fez o terceiro já perto do fim (84m).

Com esta vitória (3-0), a Costa do Marfim termina líder com 26 pontos conquistados, apenas a um ponto de distância do Gabão (25), que fecha a qualificação em segundo lugar.

Outros resultados:

República Dominicana do Congo 1-0 Sudão

Gabão 2-0 Burundi

Marrocos 1-0 Congo