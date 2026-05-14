Shakira, Madonna e os BTS vão atuar na final do Mundial de 2026, a 19 de julho, em Nova Iorque, que contará com um concerto no intervalo pela primeira vez, anunciou a FIFA.

A música do Mundial, «Dai Dai», lançada na semana passada, é de Shakira. A cantora colombiana já tinha sido a autora de «Waka Waka», o hino do Mundial de 2010 na África do Sul.

O vocalista dos Coldplay, Chris Martin, através da sua produtora de beneficência Global Citizen, foi quem selecionou os artistas para o espetáculo que combinará a cultura pop americana com ritmos latinos e sul-coreanos.

Embora a FIFA ainda não tenha confirmado os detalhes, a inclusão de um espetáculo no intervalo, habitual dos desportos americanos, prolongará o intervalo para além dos quinze minutos padrão.

No ano passado, durante o Mundial de Clubes da FIFA, J Balvin, a rapper Doja Cat e a cantora nigeriana Tems atuaram no intervalo da final entre o PSG e o Chelsea, no mesmo palco que vai receber a final do Mundial.

A apresentação do intervalo durou 25 minutos e foi considerada um teste para o Mundial de 2026.

Na semana passada, a FIFA anunciou os artistas que vão atuar nas três cerimónias de abertura em cada país, com nomes como J Balvin e Alejandro Fernández no México, e Katy Perry e Anitta nos Estados Unidos.

A 23.ª edição do Campeonato do Mundo realiza-se de 11 de junho a 19 de julho e conta pela primeira vez com 48 seleções.