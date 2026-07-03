Mundial 2026: Suíça alcança vitória histórica sobre a Argélia e está nos «oitavos»
Embolo abriu o caminho, Dan Ndoye confirmou triunfo
Embolo abriu o caminho, Dan Ndoye confirmou triunfo
A Suíça qualificou-se na última madrugada para os oitavos de final do Mundial 2026, ao vencer a Argélia por 2-0, no 13.º jogo dos 16 avos de final, em Vancouver, no Canadá. Uma vitória histórica para seleção helvética que não vencia um jogo a eliminar num Campeonato do Mundo desde 1938.
Breel Embolo, abriu o marcador logo aos 10 minutos, depois de uma transição do imparável Johan Manzambi, enquanto Dan Ndoye dobrou a vantagem logo a abrir a segunda parte, aos 46 minutos, ao tirar proveito de uma má saída da seleção argelina para fazer o 2-0.
Apesar de nunca ter vencido um jogo a eliminar, esta é a quarta vez consecutiva que a Suíça garante uma vaga nos oitavos de final, depois de já o ter feito em 2014, 2018 e 2022.
Nos oitavos de final, a Suíça vai defrontar, na terça-feira, em Vancouver, o vencedor do embate entre a Colômbia, vencedora do agrupamento de Portugal, e o Gana, orientado pelo português Carlos Queiroz.
Figura do jogo: Embolo a embalar
Uma seta apontada à baliza austríaca, como ficou evidente no primeiro golo. Transição rápida de Manzambi pela esquerda e cruzamento para o primeiro poste onde estava Embolo a desviar para o primeiro golo do jogo. O avançado do Rennes foi sempre um perigo à solta, muito veloz e muito vertical no ataque à área argelina.
Embolo coloca a Suiça na frente 🇨🇭#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #MundialFIFA2026 #Suiça #betano pic.twitter.com/Ud97on5ba9— sport tv (@sporttvportugal) July 3, 2026
Momento do jogo: Dan Ndoye acaba com dúvidas
A Suíça já vencia por 1-0 quando, logo a abrir a segunda parte, quando o avançado do Nottingham Forest recupera uma bola à entrada da área e atira para o 2-0. A Suíça duplicava a vantagem e ficava com um pé nos «oitavos».
A Suiça sem tempo a perder 🥶
Dan Ndoye a fazer o 2-0! #sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #MundialFIFA2026 #Suiça #betano pic.twitter.com/iTnVEq0pMc
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