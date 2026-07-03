A Suíça qualificou-se na última madrugada para os oitavos de final do Mundial 2026, ao vencer a Argélia por 2-0, no 13.º jogo dos 16 avos de final, em Vancouver, no Canadá. Uma vitória histórica para seleção helvética que não vencia um jogo a eliminar num Campeonato do Mundo desde 1938.

Confira a FICHA DO JOGO

Breel Embolo, abriu o marcador logo aos 10 minutos, depois de uma transição do imparável Johan Manzambi, enquanto Dan Ndoye dobrou a vantagem logo a abrir a segunda parte, aos 46 minutos, ao tirar proveito de uma má saída da seleção argelina para fazer o 2-0.

Apesar de nunca ter vencido um jogo a eliminar, esta é a quarta vez consecutiva que a Suíça garante uma vaga nos oitavos de final, depois de já o ter feito em 2014, 2018 e 2022.

Nos oitavos de final, a Suíça vai defrontar, na terça-feira, em Vancouver, o vencedor do embate entre a Colômbia, vencedora do agrupamento de Portugal, e o Gana, orientado pelo português Carlos Queiroz.

Figura do jogo: Embolo a embalar

Uma seta apontada à baliza austríaca, como ficou evidente no primeiro golo. Transição rápida de Manzambi pela esquerda e cruzamento para o primeiro poste onde estava Embolo a desviar para o primeiro golo do jogo. O avançado do Rennes foi sempre um perigo à solta, muito veloz e muito vertical no ataque à área argelina.

Momento do jogo: Dan Ndoye acaba com dúvidas

A Suíça já vencia por 1-0 quando, logo a abrir a segunda parte, quando o avançado do Nottingham Forest recupera uma bola à entrada da área e atira para o 2-0. A Suíça duplicava a vantagem e ficava com um pé nos «oitavos».