A Turquia puxou do brio e, mesmo já eliminada, despediu-se do Campeonato do Mundo com uma vitória no Grupo D (3-2), arrancada nos descontos, sobre o anfitrião Estados Unidos que já tinha garantido o bilhete para a fase a eliminar onde vão encontrar a Bósnia-Herzegovina.

Os Estados Unidos falharam um inédito pleno de vitórias na primeira fase, mas já tinham garantido o primeiro lugar do grupo que terminaram com seis pontos, contra quatro da Austrália e do Paraguai, que empataram à mesma hora (0-0), com o conjunto da Oceânia a qualificar-se, e três da Turquia que vai regressar a casa.

Um jogo com cinco golos que permitiu estabelecer um novo recorde com 177 golos marcados ao fim de 60 jogos, ultrapassando a marca de 172 golos marcados em 64 jogos na edição anterior, em 2022.

Os Estados Unidos começaram mais fortes e ameaçaram o golo em dois cantos sucessivos finalizados por Trusty, uma das nove novidades nas escolhas iniciais, que, já depois de ter atirado para defesa incompleta de Ugurcan Çakir, marcou mesmo, logo ao minuto três, após solicitação na esquerda de Berhalter.

Os turcos reagiram em força e empataram aos 10 minutos num início de jogo frenético, tirando proveito de uma combinação pela direita entre Baris Yilmaz e Arda Güler, que contrariou a ineficácia turca nos dois jogos anteriores, apesar dos 62 remates somados.

A partida prosseguiu dividida e, se os Estados Unidos tiveram um golo de Mark McKenzie invalidado por posição irregular à meia-hora, a Turquia assinou a reviravolta no marcador aos 31 minutos, fruto de uma triangulação na esquerda entre Yildiz, Güler e Elmali, seguida de um remate de Kökcü, de regresso à titularidade, num total de sete alterações do conjunto europeu, que ainda desviou em Yilmaz.

Çakir afastou um remate do capitão Weston McKennie (45 minutos) e viu Trusty cabecear por cima (45+3) a caminho do intervalo, mas voltaria a ser desfeiteado no reatamento, aos 49 minujtos, quando Berhalter atirou à entrada da área, volvidos dois cortes ao lançamento lateral de McKenzie na esquerda.

Os coanfitriões entusiasmaram-se e lançaram Christian Pulisic, que forçou duas defesas de Çakir (62 e 63 minutos), a segunda na direção do poste esquerdo, tendo Brenden Aaronson falhado na recarga no primeiro lance.

Pulisic ainda fez a última incursão dos Estados Unidos, intercalada pelas tentativas contrárias de Yildiz (72) e Yilmaz (89), que antecederam o golpe final da Turquia em tempo de compensação, aos 90+8, numa jogada construída entre os suplentes Can Uzun e Ayhan, para devolver os turcos aos triunfos em Mundiais, 24 anos depois da medalha de bronze em 2002.

Momento: o golo de Ayhan nos decontos

Chegou tarde, mas ainda permitiu à Turquia sair deste Mundial com um sorriso. Foi já ao minuto oito da compensação que Ayhan deu de cabeça para Can Uzun que devolveu para Ayhan atirar a contar. Os turcos despediam-se do Mundial em festa, com os três primeiros golos na competição, com destaque para este último que permitiu a vitória.

Figura: Arda Güler pela honra

Marcou o primeiro golo da Turquia nesta fase final e liderou a equipa para a vitória com pormenores de classe, como é bom exemplo um espetacular passe de calcanhar a desmarcar um companheiro de equipa.