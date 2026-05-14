Ao que tudo indica, Manuel Neuer vai voltar a vestir as cores da Alemanha e está, segundo a SkySports, na lista de 55 jogadores pré-convocados de Julian Nagelsmann para o Mundial 2026.

Depois de, recorde-se, ter renunciado à Mannschaft em 2024, quando a Alemanha foi eliminada do Europeu pela Espanha. Agora, o guarda-redes do Bayern Munique pode estar de regresso à baliza do país, onde em 2014 conquistou o Campeonato do Mundo ao bater a Argentina por 1-0, graças ao golo de Gotze.

A convocatória final de Julian Nagelsmann está marcada para o dia 21 de maio. A Alemanha encontra-se no Grupo E, juntamente com Costa do Marfim, Equador e Curaçau.