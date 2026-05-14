Mundial 2026
Há 14 min
Imprensa alemã avança: Neuer integra lista de pré-convocados de Nagelsmann
Guarda-redes renunciou à Mannschaft em 2024, após a eliminação do Europeu
AL
Guarda-redes renunciou à Mannschaft em 2024, após a eliminação do Europeu
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Ao que tudo indica, Manuel Neuer vai voltar a vestir as cores da Alemanha e está, segundo a SkySports, na lista de 55 jogadores pré-convocados de Julian Nagelsmann para o Mundial 2026.
Depois de, recorde-se, ter renunciado à Mannschaft em 2024, quando a Alemanha foi eliminada do Europeu pela Espanha. Agora, o guarda-redes do Bayern Munique pode estar de regresso à baliza do país, onde em 2014 conquistou o Campeonato do Mundo ao bater a Argentina por 1-0, graças ao golo de Gotze.
A convocatória final de Julian Nagelsmann está marcada para o dia 21 de maio. A Alemanha encontra-se no Grupo E, juntamente com Costa do Marfim, Equador e Curaçau.
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