O restaurante «Kebaphaus am Feuersee», em Estugarda, está a oferecer um kebab por cada golo que Deniz Undav marcar ao serviço da Alemanha no Mundial 2026. 

O avançado que joga no clube da cidade alemã é cliente assíduo do restaurante e normalmente leva os seus companheiros de equipa ao estabelecimento. Como tal, o gerente Serdar Oguz decidiu fazer esta oferta especial aos seus fregueses. 

Esta quinta-feira, os comandados por Julian Naglesmann medem forças com o Equador (21h00 em Lisboa), em jogo a contar para a última jornada da fase de grupos e no restaurante vai ser colocado uma televisão gigante para ver a partida. O local tem capacidade para 40 pessoas e espera-se «casa cheia». 

«Estamos ansiosos pelo jogo e estamos a apoiar Undav e a equipa. Esperamos que cheguem à final e que ele [Deniz Undav] visite o nosso estabelecimento novamente depois do Mundial», sublinhou Oguz. 

De recordar que a Mannschaft já garantiu a passagem à próxima fase da competição e lidera o Grupo E, com seis pontos, após vitórias diante de Curaçao (7-1) e Costa do Marfim (2-1).

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