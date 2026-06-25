Mundial 2026: um kebab grátis por cada golo de Undav
Restaurante em Estugarda oferece comida de graça por cada golo do internacional alemão
Restaurante em Estugarda oferece comida de graça por cada golo do internacional alemão
O restaurante «Kebaphaus am Feuersee», em Estugarda, está a oferecer um kebab por cada golo que Deniz Undav marcar ao serviço da Alemanha no Mundial 2026.
O avançado que joga no clube da cidade alemã é cliente assíduo do restaurante e normalmente leva os seus companheiros de equipa ao estabelecimento. Como tal, o gerente Serdar Oguz decidiu fazer esta oferta especial aos seus fregueses.
Esta quinta-feira, os comandados por Julian Naglesmann medem forças com o Equador (21h00 em Lisboa), em jogo a contar para a última jornada da fase de grupos e no restaurante vai ser colocado uma televisão gigante para ver a partida. O local tem capacidade para 40 pessoas e espera-se «casa cheia».
«Estamos ansiosos pelo jogo e estamos a apoiar Undav e a equipa. Esperamos que cheguem à final e que ele [Deniz Undav] visite o nosso estabelecimento novamente depois do Mundial», sublinhou Oguz.
De recordar que a Mannschaft já garantiu a passagem à próxima fase da competição e lidera o Grupo E, com seis pontos, após vitórias diante de Curaçao (7-1) e Costa do Marfim (2-1).