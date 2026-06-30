Declarações de Julian Nagelsmann, selecionador alemão, após a derrota da Alemanha com o Paraguai (1-1 após prolongamento, 3-4 no desempate por penáltis), nos 16 avos de final do Mundial 2026:

«O adversário marcou na única ocasião em que conseguiu criar verdadeiro perigo e, desse momento em diante, tivemos muitas dificuldades. Procurámos criar superioridade pelos corredores, fizemos várias alterações e tentámos encontrar soluções, mas não foi suficiente. Os jogadores deram tudo, mas devíamos ter marcado muito mais cedo e criado mais oportunidades.»

Golo anulado à Alemanha

«O golo anulado no prolongamento também deixa um sentimento de enorme frustração. Na minha opinião, não houve falta nenhuma. Foi uma decisão difícil de aceitar, mas isso não explica tudo. Simplesmente, não estivemos ao nosso melhor nível.»

Jogadores não tiveram culpa

«Faltou-nos velocidade na circulação de bola e mais dinâmica para desmontar uma equipa muito bem organizada. Na primeira parte, ainda criámos algumas situações interessantes, mas depois perdemos presença na área. Talvez devêssemos ter jogado mais tempo com dois avançados, mas não responsabilizo os meus jogadores. Lutaram até ao fim.»

Nagelsmann quer continuar

«Se fomos eliminados pelo Paraguai, então significa que, neste momento, não fomos suficientemente bons. É uma enorme desilusão para a Alemanha. Mas quero continuar como selecionador.»