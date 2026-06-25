Neymar explicou as lágrimas depois da estreia no Mundial 2026, frente à Escócia (3-0), com uma «mistura de sentimentos» registada quando ainda estava em campo e que ganhou dimensão com a presença de amigos e familiares no estádio. O avançado voltou a vestir a camisola canarinha na última madrugada, quase três anos depois da última vez.

«Estou muito feliz por voltar a jogar num Campeonato do Mundo, pela seleção brasileira, depois de três anos. E só tenho a agradecer a todo o povo brasileiro que torceu, que incentivou, que me aprovou de alguma forma. Sei que não vou conseguir atender a todos, mas fica aqui a minha gratidão. E é isso, é melhorar cada vez mais para ajudar a seleção brasileira», destacou o experiente avançado.

Carlo Ancelotti chamou Neymar a vinte minutos do final do jogo com a Escócia, numa altura em que o Brasil já estava a vencer por 3-0. Os adeptos reagiram como se fosse um golo. «Ali, na hora que eu estava ao lado do árbitro, a bola não saía, não é? Ia para canto, mas eu não queria mexer naquele momento, era perigoso. Então só ficou passando na cabeça as coisas que aconteceram comigo para chegar até aqui. Tudo passa muito rápido», contou.

As emoções elevaram-se ainda mais no final do jogo, quando Neymar se encontrou com a família. «Estava todo o mundo ali chorando, feliz, sorrindo, pulando. Então, é uma mistura de sentimentos que vale a pena», acrescentou ainda.