Neymar ainda foi a tempo de marcar um golo no Mundial 2026, mas acabou por despedir-se desta fase final em lágrimas, depois de confirmada a derrota diante da Noruega (1-2), em Nova Jersey. No final do jogo, o avançado disse mesmo que «acabou» em relação à seleção.

O avançado do Santos ainda esboçou um sorriso depois de ter marcado a grande penalidade, já em tempo de compensação, que reduziu a diferença no marcador, mas, mal acabou o jogo, deixou-se cair sobre o relvado e levou as mãos aos olhos.

O avançado esteve a ser consolado por Danilo Santos, mas já não conseguiu reter as lágrimas.

Já mais a frio, em declarações à Globo, Neymar deu a entender que foi mesmo um ponto final, pelo menos no que diz respeito a Campeonatos do Mundo.

«Tentei, tentei. Agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui», referiu o avançado em alusão ao Estádio MetLife, onde, em 2010, fez o primeiro de 130 jogos pelo Brasil.

Um Mundial ingrato para o experiente avançado de 34 anos que, em cinco jogos, somou apenas 13 minutos frente à Escócia e, agora, mais 23 frente à Noruega.