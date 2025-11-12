Nigéria: Zaidu e companhia cancelam greve na véspera de jogo decisivo
Jogadores tinham recusado treinar devido ao atraso no pagamento de prémios antigos
Os jogadores da seleção da Nigéria, entre os quais o portista Zaidu, chegaram a acordo com a federação e acabaram por treinar em Marrocos, na véspera do decisivo play-off com o Gabão, inserido na fase de qualificação africana para o Mundial 2026.
Os jogadores das Super Águias tinham recusado treinar na véspera, ante da partida para Marrocos, em protesto contra o incumprimento de prémios e subsídios em dívida há mais de dois anos, mas, na véspera do importante encontro, acabaram por chegar a acordo com a federação.
«O momento da greve foi inapropriado. Podem ter tido os seus motivos, mas o momento não foi o ideal. Dito isto, tenho fé que os jogadores estarão à altura da situação e farão o que precisam de fazer na quinta-feira e, depois, no domingo», comentou Augustine Eguavoen, antigo internacional e atual diretor técnico da seleção.
A Nigéria vai defrontar, esta quinta-feira (16h00), o Gabão, em Rabat, e, em caso de vitória, irá defrontar, no domingo, o vencedor do duelo entre os Camarões e a República Democrática do Congo, na luta pela vaga que dará acesso ao play-off internacional que está marcado para março do próximo ano.