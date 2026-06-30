Stephen Eustáquio foi o autor do golo solitário da partida entre o Canadá e a África do Sul (1-0), no passado domingo, um golo histórico que abriu caminho para uma inédita qualificação da seleção anfitriã para os oitavos de final do Campeonato do Mundo.

O treinador que lançou o jogador luso-canadiano no futebol sénior recordou os anos que trabalhou com Eustáquio e afirmou que «o sucesso, deve-se, sobretudo, ao seu talento, à sua resiliência, à sua humildade e ao grande carácter». «O golo marcado à África do Sul é o reflexo da luz que o ilumina», acrescentou.

Eustáquio nasceu no Canadá, filho de pais portugueses, mas aos 7 anos mudou-se para Portugal e cresceu na Nazaré. Foi precisamente nos Nazarenos que este treinador trabalhou com Eustáquio, na época 2013/14, já depois de uma breve passagem pela UD Leiria.

«Embora não tivesse idade sénior, não hesitei em colocá-lo no plantel. A maturidade que evidenciava já era muito à frente», recordou o treinador.

Entretanto, Eustáquio afastou-se da Nazaré. Foi no Torreense que terminou a formação e deu o salto para o escalão de seniores. Na última década vestiu as cores do Desp. Chaves, Cruz Azul, Paços de Ferreira e atualmente é jogador do FC Porto, apesar de estar cedido, por empréstimo, ao Los Angeles FC.

