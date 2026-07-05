Cristiano Ronaldo referiu, na antevisão do jogo dos oitavos de final do Mundial 2026, que o registo dos jogos dele com a Espanha, desde 2004, até tem sido equilibrado. O Maisfutebol seguiu a pista avançada pelo capitão da Seleção Nacional e confirmou que, de facto, o registo, com um total de dez jogos, é mesmo equilibrado, com algumas alegrias pelo meio, mas também com alguns dissabores.

Desde que Cristiano Ronaldo cumpriu a primeira internacionalização, Portugal já defrontou a Espanha por dez vezes, duas vezes em fases finais de Campeonatos do Mundo (2010 e 2018), outras duas vezes em fases finais do Campeonato da Europa (2004 e 2012), três vezes na Liga das Nações (duas vezes em 2022 e a final de 2025) e ainda três jogos de cariz particular (2010, 2020 e 2021).

Tudo somado, Portugal soma duas vitórias, tantas como a Espanha, com seis empates pelo meio, dois deles decididos nas grandes penalidades, também com uma festa para cada lado. Um percurso de dez jogos, distribuídos ao longo de 21 anos, entre 2004 e 2025, com a passagem de cinco selecionadores por Portugal: Luiz Felipe Scolari, Carlos Queiroz, Paulo Bento, Fernando Santos e Roberto Martínez.

Um equilíbrio quase perfeito, mas vamos analisar mais de perto, à lupa, para termos uma maior noção do que Cristiano Ronaldo fez em cada um destes dez jogos em que marcou quatro golos, três deles no mesmo jogo.

1.º jogo: Euro 2004 (fase de grupos): Espanha-Portugal, 0-1 (20 de junho de 2004)

Foi o primeiro duelo ibérico do então jovem Cristiano Ronaldo, com apenas 19 anos, e logo numa fase final de um Campeonato da Europa, ainda por cima jogada em casa, neste caso, no Estádio de Alvalade. Cristiano Ronaldo, um ano depois de trocar o Sporting pelo Manchester United, foi titular com Luís Figo, Maniche, Deco e Pauleta, mas foi Nuno Gomes que saltou do banco ao intervalo e que marcou, aos 57 minutos, o golo solitário que permitiu a Portugal, sob o comando de Luiz Felipe Scolari, fechar o Grupo A no primeiro lugar. Cristiano Ronaldo acabou por ser substituído aos 85 minutos por Fernando Couto.

Cristiano Ronaldo saiu a sorrir.

2.º jogo: Mundial 2010 (oitavos de final): Espanha-Portugal, 1-0 (29 de junho de 2010)

O segundo jogo com a Espanha foi o primeiro numa fase final de um Mundial, no final da primeira temporada de Cristiano Ronaldo com a camisola do Real Madrid. A Espanha chegava a este jogo já com o estatuto de campeão da Europa, mas o jogo, na Cidade do Cabo, só ficou decidido por um golo solitário de David Villa aos 63 minutos. Sob o comando de Carlos Queiroz, Cristiano Ronaldo voltou a ser titular, desta vez, ao lado de jogadores como Tiago, Simão e Hugo Almeida.

Cristiano Ronaldo jogou os 90 minutos, mas regressou mais cedo para casa. A Espanha, como se sabe, foi campeã do Mundo.

3.º jogo: Particular (jogo de preparação): Portugal-Espanha, 4-0 (17 novembro de 2010)

Foi uma espécie de vingança em relação à derrota anterior, com a Espanha, campeã da Europa e do Mundo, a visitar o Estádio da Luz. Cristiano Ronaldo foi titular, numa equipa que entrou em campo com João Moutinho, Hélder Postiga e Nani, mas, apesar de ter estado em destaque, foi substituído ao intervalo e acabou por ficar em branco. Já sob o comando de Paulo Bento, Portugal atropelou os campeões do mundo com golos de Carlos Martins, Postiga (2) e Hugo Almeida.

4.º jogo: Euro 2012 (meias-finais): Portugal-Espanha, 0-0, 2-4 gp (27 de junho de 2012)

Depois de 2010, este foi o segundo dissabor diante da Espanha, com Portugal, sob o comando de Paulo Bento, a falhar o acesso à final do Campeonato da Europa no desempate por penáltis (2-4), depois de um nulo no final dos 120 minutos. Com Moutinho, Nani e Hugo Almeida no ataque, Cristiano Ronaldo, com a braçadeira de capitão, jogou os 120 minutos.

5.º jogo: Mundial 2018 (fase de grupos): Portugal-Espanha, 3-3 (15 de junho de 2018)

É o jogo mais mediático dos dez e é certamente o que mais contribuiu para o crescimento da lenda Cristiano Ronaldo. Era a estreia de Portugal no Mundial da Rússia e a expetativa era elevada diante de uma Espanha em crise. Portugal tinha sido campeão da Europa em 2016 e estava em pleno «reinado» de Fernando Santos. Numa equipa que já contava com jogadores como Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Gonçalo Guedes, Cristiano Ronaldo brilhou mais alto com o seu primeiro e único hat-trick em Mundiais.

Dos dez jogos, este é certamente o que tem a marca CR7 mais vincada.

6.º jogo: particular (jogo de preparação): Portugal-Espanha, 0-0 (7 de outubro de 2020)

Um jogo sem muita história, em final de temporada, em plena pandemia da Covid-19, no Estádio de Alvalade, já depois do Euro 2020. Cristiano Ronaldo foi titular, atirou uma bola à barra, tal como Renato Sanches, mas o jogo acabou mesmo sem golos. Cristiano Ronaldo acabou por ser substituído por João Félix ao minuto 72.

7.º jogo: Particular (jogo de preparação para o Euro 2020 adiado para 2021): Espanha-Portugal, 0-0 (4 de junho de 2021)

Um ano depois, novo particular com a Espanha, novo nulo, desta vez no Wanda Metropolitano, em Madrid. Num jogo em que alinharam jogadores como Sérgio Oliveira, Diogo Jota e João Félix, Cristiano Ronaldo jogou os 90 minutos.

8.º jogo: Liga das Nações 2022 (fase de grupos): Espanha-Portugal, 1-1 (2 de junho de 2022)

Este é o único jogo em que Cristiano Ronaldo, frente à Espanha, começa no banco. Seria o primeiro de dois jogos da fase de grupos da Liga das Nações. Portugal entrou em campo com Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rafael Leão e André Silva no ataque, mas a Espanha chegou ao intervalo a vencer por 1-0, com um golo de Álvaro Morata (25m). Cristiano Ronaldo acabou por saltar do banco aos 62 minutos e Portugal chegou ao empate aos 82, com um golo de Ricardo Horta.

9.º jogo: Liga das Nações 2022 (fase de grupos): Portugal-Espanha, 0-1 (27 de setembro de 2022)

No segundo jogo da mesma Liga das Nações, desta vez em Braga, a Espanha venceu por 1-0, com mais um golo de Álvaro Morata, e acabou por vencer o grupo com mais um ponto do que Portugal. Desta vez, Cristiano Ronaldo foi titular com Bruno Fernandes, Bernardo Silva e Diogo Jota no ataque. O capitão jogou os 90 minutos, mas voltou a ficar em branco.

10.º jogo: Liga das Nações 2025 (final): Portugal-Espanha, 2-2, 5-3 gp (8 de junho de 2025)

Este terá sido o duelo ibérico que deixou Cristiano Ronaldo mais satisfeito, não só porque marcou um golo, mas, sobretudo, porque conquistou mais um troféu, o terceiro a nível internacional, o segundo na Liga das Nações. Já sob o comando de Roberto Martínez, Cristiano Ronaldo foi titular e marcou o golo do empate (2-2), aos 60 minutos. O capitão acabou por ser substituído por Gonçalo Ramos, aos 88 minutos, e já não participou no desempate por penáltis (5-3) que valeu a conquista do troféu.