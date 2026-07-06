Pedro Porro, em declarações à Sport TV, falou sobre o futuro da Espanha no Mundial 2026 e fez questão de deixar um abraço aos sportinguistas.

«Não sei até onde podemos chegar. Agora queremos trabalhar bem e focar-nos no próximo jogo porque isto agora vai muito rápido. Quero deixar um abraço aos sportinguistas que hoje devem estar chateados comigo, mas fui muito feliz ali», atirou.

RELACIONADOS
Portugal-Espanha, 0-1 (crónica)
Portugal-Espanha, 0-1 (destaques)
Diogo Costa: «Faltou-nos uma pontinha de sorte, mas demos o nosso melhor»