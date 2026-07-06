Mundial 2026
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Porro: «Um abraço aos sportinguistas que hoje devem estar chateados comigo»
Lateral de Espanha falou à Sport TV depois da vitória sobre Portugal no Mundial 2026
Lateral de Espanha falou à Sport TV depois da vitória sobre Portugal no Mundial 2026
Pedro Porro, em declarações à Sport TV, falou sobre o futuro da Espanha no Mundial 2026 e fez questão de deixar um abraço aos sportinguistas.
«Não sei até onde podemos chegar. Agora queremos trabalhar bem e focar-nos no próximo jogo porque isto agora vai muito rápido. Quero deixar um abraço aos sportinguistas que hoje devem estar chateados comigo, mas fui muito feliz ali», atirou.
Porro deixou um abraço a todos os sportinguistas 🦁#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #MundialFIFA2026 #Portugal pic.twitter.com/XaCcF3fQGK— sport tv (@sporttvportugal) July 6, 2026
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