O presidente da República do Equador, Daniel Oboa, decretou feriado nacional para esta sexta-feira, um dia depois da seleção sul-americana ter alcançado uma reviravolta histórica diante da Alemanha (2-1) que abriu caminho para a fase a eliminar do Mundial 2026.

«Obrigado aos jogadores e ao técnico que, apesar das críticas, dos insultos e dos maus momentos que passaram, conseguiram recuperar-se e trazer esta imensa alegria para o país inteiro. Amanhã é feriado! Viva o Equador», e escreveu o presidente numa publicação na rede social X.

A poderosa Alemanha, já com duas vitórias, entrou neste terceiro jogo a ganhar, com um golo de Leroy Sané, logo aos dois minutos, mas o Equador empatou, aos 9 minutos, por Nilson Angulo, e acabou por virar o resultado, aos 77, com um golo do ex-sportinguista Gonzalo Plata.

Com esta vitória, o Equador chega aos 4 pontos e, apesar de ficar atrás da Alemanha e Costa do Marfim, ambos com seis, garante a presença nos 16 avos de final como um dos melhores terceiros classificados.