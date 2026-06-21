Sidny lembra episódio com Mourinho: «Estiveste uma m**** ontem»
Lateral fala das expectativas de Cabo Verde no Mundial e da curta passagem pelo Benfica, em entrevista ao El Mundo
Lateral fala das expectativas de Cabo Verde no Mundial e da curta passagem pelo Benfica, em entrevista ao El Mundo
Sidny Cabral, em entrevista ao jornal espanhol El Mundo, fala das expetativas de Cabo Verde no Mundial 2026, mas também das transferências do Estrela para o Benfica e, depois, do Benfica para o Trabzonspor. O lateral fala ainda da curta relação que manteve com José Mourinho e recorda a forma direta como o novo treinador do Real Madrid se dirige aos jogadores.
Depois do empate frente à poderosa Espanha, Cabo Verde defronta o Uruguai este domingo (23h00)
«Estou muito feliz com o resultado; parece que estamos a viver um sonho. Há uma semana, não poderíamos ter imaginado algo assim. Entrámos em campo ansiosos para dar o nosso melhor, seguir o nosso plano e fazer o nosso trabalho. E tudo correu muito melhor do que poderíamos ter imaginado.»
Sobre a prestação das seleções africanas e a possibilidade de estarem a ser subestimadas pelas grandes seleções
«Sim, acho que as pessoas dos países mais importantes, das grandes seleções, têm subestimado os países africanos. Podemos ver que a Costa do Marfim venceu o Equador, o Egito fez um grande jogo contra a Bélgica, nós empatámos com a Espanha, o Congo com Portugal... Acho que os países africanos merecem mais respeito.»
Sobre a ascensão meteórica da quarta divisão alemã a uma transferência de 10 milhões para o Trabzonspor, além da presença no Mundial 2026
«A verdade é que acho que ainda não assimilei tudo isso completamente. Como disse, parece que foi ontem que estava a jogar na quarta divisão da Alemanha... Tudo aconteceu muito rápido e ainda me estou a adaptar. Agora vou jogar numa das melhores equipas da Turquia e, neste momento, estou a disputar um Campeonato do Mundo. É um sonho tornado realidade.»
Sobre a importância de José Mourinho na carreira
«Com certeza. É um dos melhores treinadores da história e teve uma enorme influência sobre mim. Acho que se tivesse continuado a trabalhar com ele, teria alcançado o meu potencial máximo, mas a vida deu uma volta por cima e agora ele está no Real Madrid e eu no Trabzonspor. Mas ter sido treinador por ele foi uma honra.
Sidny explica como Mourinho o ajudou a evoluir
«Mourinho é muito direto. Muito mesmo. Lembro-me de um dia em que não joguei bem e, no dia seguinte, ele veio falar comigo e disse: "Sidny, estiveste uma m**** ontem". Ele diz-te sempre a verdade e é sincero. Quando jogas bem, também te diz isso. Outros treinadores não são como ele; não são tão honestos. Podem dizer algo mau, mas tentam amenizar, fazer parecer positivo. O Mourinho não. Mourinho não se importa de te dizer a verdade na tua cara. Isso é muito importante.»
Sobre o play-off do Benfica com o Real Madrid
«Foi muito estranho para mim porque estava a jogar contra os jogadores que usava na consola. Mbappé, Vinicius, Valverde, Bellingham... Foi como um sonho. Então, poder jogar contra eles foi incrível.»