Sidny Cabral, em entrevista ao jornal espanhol El Mundo, fala das expetativas de Cabo Verde no Mundial 2026, mas também das transferências do Estrela para o Benfica e, depois, do Benfica para o Trabzonspor. O lateral fala ainda da curta relação que manteve com José Mourinho e recorda a forma direta como o novo treinador do Real Madrid se dirige aos jogadores.

Depois do empate frente à poderosa Espanha, Cabo Verde defronta o Uruguai este domingo (23h00)

«Estou muito feliz com o resultado; parece que estamos a viver um sonho. Há uma semana, não poderíamos ter imaginado algo assim. Entrámos em campo ansiosos para dar o nosso melhor, seguir o nosso plano e fazer o nosso trabalho. E tudo correu muito melhor do que poderíamos ter imaginado.»

Sobre a prestação das seleções africanas e a possibilidade de estarem a ser subestimadas pelas grandes seleções

«Sim, acho que as pessoas dos países mais importantes, das grandes seleções, têm subestimado os países africanos. Podemos ver que a Costa do Marfim venceu o Equador, o Egito fez um grande jogo contra a Bélgica, nós empatámos com a Espanha, o Congo com Portugal... Acho que os países africanos merecem mais respeito.»

Sobre a ascensão meteórica da quarta divisão alemã a uma transferência de 10 milhões para o Trabzonspor, além da presença no Mundial 2026

«A verdade é que acho que ainda não assimilei tudo isso completamente. Como disse, parece que foi ontem que estava a jogar na quarta divisão da Alemanha... Tudo aconteceu muito rápido e ainda me estou a adaptar. Agora vou jogar numa das melhores equipas da Turquia e, neste momento, estou a disputar um Campeonato do Mundo. É um sonho tornado realidade.»

Sobre a importância de José Mourinho na carreira

«Com certeza. É um dos melhores treinadores da história e teve uma enorme influência sobre mim. Acho que se tivesse continuado a trabalhar com ele, teria alcançado o meu potencial máximo, mas a vida deu uma volta por cima e agora ele está no Real Madrid e eu no Trabzonspor. Mas ter sido treinador por ele foi uma honra.

Sidny explica como Mourinho o ajudou a evoluir

«Mourinho é muito direto. Muito mesmo. Lembro-me de um dia em que não joguei bem e, no dia seguinte, ele veio falar comigo e disse: "Sidny, estiveste uma m**** ontem". Ele diz-te sempre a verdade e é sincero. Quando jogas bem, também te diz isso. Outros treinadores não são como ele; não são tão honestos. Podem dizer algo mau, mas tentam amenizar, fazer parecer positivo. O Mourinho não. Mourinho não se importa de te dizer a verdade na tua cara. Isso é muito importante.»

Sobre o play-off do Benfica com o Real Madrid

«Foi muito estranho para mim porque estava a jogar contra os jogadores que usava na consola. Mbappé, Vinicius, Valverde, Bellingham... Foi como um sonho. Então, poder jogar contra eles foi incrível.»