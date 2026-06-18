É uma das imagens mais fortes do empate que Portugal concedeu, na estreia no Mundial 2026, diante da República Democrática do Congo (1-1), na passada quarta-feira. Num Terreiro do Paço a abarrotar de adeptos, no coração de Lisboa, cerca de uma dezena de adeptos congoleses fizeram a festa, de forma efusiva, num forte contraste com a desilusão dos portugueses.

Aconteceu ao final da tarde, num dia quente em Lisboa, quando o jogo já estava a chegar ao intervalo. Portugal tinha-se adiantado cedo no marcador, com um golo de cabeça de João Neves, mas o Congo empatou, já em tempo de compensação, com Wissa a marcar também com uma cabeçada.

É nesse momento que se registou o momento singular no Terreiro do Paço, captado pela câmara da CNN Portugal: os portugueses levam as mãos à cabeça, enquanto, no meio da praça, levanta-se um grupo de adeptos congoleses a festejar. Inicialmente de forma tímida, para depois ganharem coragem e festejarem de forma mais efusiva.