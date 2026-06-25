A África do Sul qualificou-se pela primeira vez para a fase a eliminar de um Mundial, ao vencer a Coreia do Sul por 1-0, na última madrugada, na terceira e última jornada do Grupo A.

Em Guadalupe, os asiáticos assumiram as rédeas do jogo nos primeiros minutos e tiveram um par de ocasiões logo a abrir, por Kim Min-jae e Lee Kang-in. Por volta da meia-hora surgiu a resposta da dos Bafana Bafana, com Makgopa a desperdiçar uma grande oportunidade de golo.

Ainda antes do intervalo, Thapelo Maseko teve nos pés a melhor ocasião do primeiro tempo, mas atirou por cima da baliza na conclusão de um contra-ataque.

O selecionador da Coreia do Sul operou três mexidas ao intervalo e até lançou o capitão Son Heung-min, mas foram os sul-africanos quem inaugurou o marcador.

Aos 63 minutos, Maseko fez o golo que deu o apuramento inédito aos Bafana Bafana, com um remate colocado.

A Coreia do Sul voltou a ser protagonista com bola e forçou o golo da igualdade, mas teve pela frente a organização da equipa comandada pelo belga Hugo Broos e o guarda-redes Ronwen Williams.

Os sul-africanos terminam o grupo na segunda posição, com quatro pontos, atrás do México, e vão defrontar o coanfitrião Canadá nos 16 avos de final.

Já a Coreia do Sul ficou no terceiro posto, com três pontos, e terá de ficar no sofá a assistir ao desfecho dos restantes grupos para saber se seguirá para a fase a eliminar como uma das melhores terceiras classificadas. A Chéquia, a outra seleção do grupo, ficou pelo caminho com apenas um ponto.

O Momento: golo de Maseko, 63 minutos

É mais um golo histórico para a África do Sul. O avançado do AEL Limassol teve algum espaço dentro da área e armou um excelente pontapé de pé esquerdo, bem colocado junto ao poste e sem hipótese para Kim Seung-gyu.

A Figura: Ronwen Williams

O guarda-redes da África do Sul foi determinante para segurar os três pontos, ao manter a baliza a zeros. Somou apenas duas defesas, mas ambas dignas de registo, até porque a estatística de golos impedidos foi de quase 1,5.