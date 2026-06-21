Está encontrada a primeira grande candidata a melhor defesa do Mundial 2026!

Alireza Beiranvand foi o protagonista de um momento impressionante no Bélgica-Irão. Aos 59 minutos, depois de uma receção sublime de Kevin De Bruyne, o médio belga cruzou para a pequena área, a bola foi cortada por um central iraniano e sobrou para Maxim De Cuyper, que rematou para defesa de Beiranvand em cima da linha de golo.

Com a luva esquerda, o guarda-redes iraniano impediu o golo do lateral belga.