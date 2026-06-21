Mundial 2026
Há 7 min
VÍDEO: aí está uma grande candidata a melhor defesa do Mundial 2026
Alireza Beiranvand, do Irão, teve um momento incrível frente à Bélgica
AC
Alireza Beiranvand, do Irão, teve um momento incrível frente à Bélgica
AC
Está encontrada a primeira grande candidata a melhor defesa do Mundial 2026!
Alireza Beiranvand foi o protagonista de um momento impressionante no Bélgica-Irão. Aos 59 minutos, depois de uma receção sublime de Kevin De Bruyne, o médio belga cruzou para a pequena área, a bola foi cortada por um central iraniano e sobrou para Maxim De Cuyper, que rematou para defesa de Beiranvand em cima da linha de golo.
Com a luva esquerda, o guarda-redes iraniano impediu o golo do lateral belga.
Ora veja:
BEIRANVAND 😱🧤— sport tv (@sporttvportugal) June 21, 2026
Que defesa do guarda-redes iraniano ❌#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #MundialFIFA2026 #Bélgica #Irão pic.twitter.com/Qvp8pe3W6u
RELACIONADOS
Mundial 2026: Bélgica-Irão, 0-0 (crónica)
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS