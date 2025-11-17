A Alemanha confirmou o apuramento para a fase final do Mundial 2026 com uma goleada por 6-0 frente à Eslováquia, desfecho surpreendente pelo volume do resultado num duelo entre seleções que entraram na última jornada do Grupo A com o mesmo número de pontos.

O jogo ficou decidido logo na primeira parte, que fechou com uma vantagem de quatro golos dos germânicos, marcaram Nick Woltemade, Serge Gnabry e Leroy Sané, que bisou a passe de Florian Wirtz.

Na segunda parte, Baku e o estreante Assan Ouedraogo, jogadores do Leipzig, cidade onde se realizou o encontro, saltaram do banco para completarem o resultado.

A Alemanha conquistou o Grupo A da fase europeia de apuramento para o Mundial, com 15 pontos, e marca presença numa fase final pela 21.ª vez. Já a Eslováquia ficou-se pelos 12 pontos, seguindo para o play-off.

No outro jogo do grupo, a Irlanda do Norte venceu o Luxemburgo por 1-0, prevaleceu o golo de Jamie Donley, de penálti, em cima do intervalo. Nos luxemburgueses, Leandro Barreiro e Tomás Cruz, jogadores do Benfica, foram utilizados.

Os britânicos terminam a série na terceira posição, com nove pontos, enquanto o Luxemburgo ficou no último lugar, sem nenhum ponto somado.