VÍDEO: Alemanha sela apuramento para o Mundial com goleada das antigas
Eslováquia cai com estrondo em Leipzig e segue para o play-off. Luxemburgo, com Leandro Barreiro e Tomás Cruz, perde na Irlanda do Norte
Eslováquia cai com estrondo em Leipzig e segue para o play-off. Luxemburgo, com Leandro Barreiro e Tomás Cruz, perde na Irlanda do Norte
A Alemanha confirmou o apuramento para a fase final do Mundial 2026 com uma goleada por 6-0 frente à Eslováquia, desfecho surpreendente pelo volume do resultado num duelo entre seleções que entraram na última jornada do Grupo A com o mesmo número de pontos.
O jogo ficou decidido logo na primeira parte, que fechou com uma vantagem de quatro golos dos germânicos, marcaram Nick Woltemade, Serge Gnabry e Leroy Sané, que bisou a passe de Florian Wirtz.
Se tem jogo da Alemanha, tem golo de Waltemade ✍️#sporttvportugal #QUALIFIERSnaSPORTTV #QualificaçãoMundial #Alemanha #Eslováquia pic.twitter.com/O1BJwEp3CG— sport tv (@sporttvportugal) November 17, 2025
Tudo bem feito pela Alemanha 🤤#sporttvportugal #QUALIFIERSnaSPORTTV #QualificaçãoMundial #Alemanha #Eslováquia pic.twitter.com/6wbxcJm7hr— sport tv (@sporttvportugal) November 17, 2025
Wirtz colocou olhos na bola 👀#sporttvportugal #QUALIFIERSnaSPORTTV #QualificaçãoMundial #Alemanha #Eslováquia pic.twitter.com/ODWzLXYD4W— sport tv (@sporttvportugal) November 17, 2025
É oficial, Wirtz joga com o comando nas mãos 🎮#sporttvportugal #QUALIFIERSnaSPORTTV #QualificaçãoMundial #Alemanha #Eslováquia pic.twitter.com/5Yp0DPrR6u— sport tv (@sporttvportugal) November 17, 2025
Na segunda parte, Baku e o estreante Assan Ouedraogo, jogadores do Leipzig, cidade onde se realizou o encontro, saltaram do banco para completarem o resultado.
A Alemanha conquistou o Grupo A da fase europeia de apuramento para o Mundial, com 15 pontos, e marca presença numa fase final pela 21.ª vez. Já a Eslováquia ficou-se pelos 12 pontos, seguindo para o play-off.
No outro jogo do grupo, a Irlanda do Norte venceu o Luxemburgo por 1-0, prevaleceu o golo de Jamie Donley, de penálti, em cima do intervalo. Nos luxemburgueses, Leandro Barreiro e Tomás Cruz, jogadores do Benfica, foram utilizados.
Os britânicos terminam a série na terceira posição, com nove pontos, enquanto o Luxemburgo ficou no último lugar, sem nenhum ponto somado.