Carlo Ancelotti, selecionador do Brasil, surpreendeu ao anunciar que Danilo, antigo lateral do FC Porto, Real Madrid, Manchester City e Juventus, agora no Flamengo, será um dos 26 eleitos para a fase final do Mundial 2026, apesar do anúncio da lista final estar marcado apenas para 18 de maio.

O selecionador antecipou a convocatória do lateral de 34 anos, numa altura em que a imprensa começava a questionar a importância do defesa que, apesar da larga experiência, não é um titular absoluto no Flamengo.

«Danilo é um jogador muito importante, não só em campo, mas também fora de campo. Danilo é seguro que estará na lista final de 26 porque eu gosto dele. Pelo seu carácter, personalidade, pelo seu jogo. Pode jogar em todas as posições atrás. Entre os nove defesas vai estar o Danilo», atirou o treinador italiano.

Danilo, que representou o FC Porto de 2011 a 2015, já esteve em duas fases finais, em 2018 e 2022, e é um dos atuais capitães do «escrete» de Carlo Ancelotti.