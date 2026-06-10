O IFAB, órgão independente responsável por criar, alterar e definir as leis do jogo de futebol, e a FIFA divulgaram, através das redes sociais, todas as novas regras que serão postas em prática no Mundial de 2026.

Uma das medidas é relativa às substituições e já foi aplicada num encontro particular entre o Japão e a Islândia. Se um jogador demorar mais de dez segundos a abandonar o campo, após ser anunciada a sua substituição, o que for entrar é obrigado a esperar um minuto do lado de fora, até ser autorizado pelo árbitro.

Tapar a boca para falar, em situações confronto, é passível de cartão vermelho, assim como se um jogador sair de campo e contestar a decisão.

Se os guarda-redes «queimarem» tempo nos pontapés de baliza é atribuído um pontapé de canto ao adversário. O mesmo aplica-se aos lançamentos de linha lateral – a equipa perde a posse de bola.

O VAR também ganha mais poder. Agora pode interferir em casos incorretos de segundo cartão amarelo e respetivo vermelho e em cantos mal marcados.

As novas regras vão começar a ser aplicadas no torneio deste verão e visam melhorar o tempo de jogo e o espetáculo do futebol.