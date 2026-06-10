O árbitro Omar Abdulkadir Artan foi recebido, esta quarta-feira, como herói em Mogadíscio (Somália), após ter sido impedido de entrar nos EUA para o Mundial de 2026, no início desta semana.

Omar recebeu muito apoio das centenas de pessoas que se deslocaram até ao aeroporto. Com a bandeira do seu país às costas e um casaco da FIFA vestido, o árbitro mostrou-se confiante.

«Apesar do que aconteceu, não estou desanimado. Defendemos o nosso país, a Somália, e esta bandeira, nos bons e nos maus momentos. Devemos defender a sua honra», começou por dizer aos meios de comunicação presentes.

Tanto o governo como o ministério de Juventude e Desporto da Somália consideraram «lamentável» a proibição de entrada nos EUA e estão neste momento a tentar obter explicações, junto das autoridades norte-americanas e da FIFA, sobre o ocorrido.

«Vou estar no próximo Mundial em 2030», garantiu o árbitro de 34 anos.