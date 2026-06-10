VÍDEO: árbitro barrado nos EUA foi... recebido como herói na Somália
Omar Abdulkadir Artan garante que vai estar no próximo Mundial, em 2030
Omar Abdulkadir Artan garante que vai estar no próximo Mundial, em 2030
O árbitro Omar Abdulkadir Artan foi recebido, esta quarta-feira, como herói em Mogadíscio (Somália), após ter sido impedido de entrar nos EUA para o Mundial de 2026, no início desta semana.
Omar recebeu muito apoio das centenas de pessoas que se deslocaram até ao aeroporto. Com a bandeira do seu país às costas e um casaco da FIFA vestido, o árbitro mostrou-se confiante.
«Apesar do que aconteceu, não estou desanimado. Defendemos o nosso país, a Somália, e esta bandeira, nos bons e nos maus momentos. Devemos defender a sua honra», começou por dizer aos meios de comunicação presentes.
Tanto o governo como o ministério de Juventude e Desporto da Somália consideraram «lamentável» a proibição de entrada nos EUA e estão neste momento a tentar obter explicações, junto das autoridades norte-americanas e da FIFA, sobre o ocorrido.
«Vou estar no próximo Mundial em 2030», garantiu o árbitro de 34 anos.