VÍDEO: avó venezuelana festeja cromo de Bruno Fernandes e emociona o médio
O escritor Rafa Ortiz surpreendeu a avó e Bruno Fernandes completou a caderneta do Mundial 2026. O médio não resistiu a comentar o vídeo
O escritor Rafa Ortiz surpreendeu a avó e Bruno Fernandes completou a caderneta do Mundial 2026. O médio não resistiu a comentar o vídeo
A febre dos cromos do Mundial 2026 corre o Mundo e une nações, sobretudo à boleia das redes sociais. Ora, o escritor venezuelano Rafa Ortiz Hoffman surpreendeu a avó com o cromo de Bruno Fernandes, o que faltava à anciã para completar a caderneta.
Ao verificar que tinha o cromo do português nas mãos, a avó de Rafa soltou um palavrão e aproveitou para sublinhar que já viu Bruno Fernandes marcar.
Nas redes sociais, o médio revelou-se emocionado: «Até me caíram as lágrimas, muito obrigado por este vídeo».
E porquê Bruno Fernandes? Rafa Ortiz explica nos comentários da publicação.
«Víamos com meu avô – que descanse em paz. O futebol é algo que nos conectou, desde sempre. E o Manchester United foi a equipa que nos uniu. Quando o Bruno Fernandes chegou ao Man United marcou-nos porque é uma estrela. A minha avó sentiu muita proximidade e admiração desde o primeiro momento.»