A febre dos cromos do Mundial 2026 corre o Mundo e une nações, sobretudo à boleia das redes sociais. Ora, o escritor venezuelano Rafa Ortiz Hoffman surpreendeu a avó com o cromo de Bruno Fernandes, o que faltava à anciã para completar a caderneta.

Ao verificar que tinha o cromo do português nas mãos, a avó de Rafa soltou um palavrão e aproveitou para sublinhar que já viu Bruno Fernandes marcar.

Nas redes sociais, o médio revelou-se emocionado: «Até me caíram as lágrimas, muito obrigado por este vídeo».

E porquê Bruno Fernandes? Rafa Ortiz explica nos comentários da publicação.

«Víamos com meu avô – que descanse em paz. O futebol é algo que nos conectou, desde sempre. E o Manchester United foi a equipa que nos uniu. Quando o Bruno Fernandes chegou ao Man United marcou-nos porque é uma estrela. A minha avó sentiu muita proximidade e admiração desde o primeiro momento.»

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