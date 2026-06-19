Mais um caso insólito no Campeonato do Mundo relacionado com as extremas medidas de segurança nos Estados Unidos. Borja Iglesias aproveitou a folga na seleção espanhola para dar um passeio com a namorada e, no regresso ao hotel, foi impedido de entrar por um zeloso segurança que não o reconheceu.

A seleção espanhola está sedeada em Chattanooga, no Tennessee, e, depois da estreia frente a Cabo Verde (0-0), os jogadores tiveram umas horas livres na quinta-feira e Borja Iglesias aproveitou para dar um passeio com a namorada.

No entanto, no regresso ao hotel, o avançado do Celta de Vigo foi barrado por um zeloso segurança que não o reconheceu. Borja Iglesias ainda tentou explicar que era um jogador da seleção espanhola, mas nada feito.

O jogador teve mesmo de telefonar ao staff da seleção para o irem buscar à porta.

O momento foi registado pela Chiringuito TV, ora veja: