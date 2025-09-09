Cabo Verde bateu os Camarões esta terça-feira e está a um curto passo de formalizar a sua primeira qualificação para uma fase final de um Campeonato do Mundo. Com a vitória desta tarde, os Tubarões Azuis ficam com mais quatro pontos do que os Leões Indomáveis no Grupo D e com apenas dois jogos por realizar.

Uma qualificação de sonho, com Cabo Verde a alcançar a sexta vitória em oito jogos esta terça-feira, graças a um golo solitário de Dailon Livramento, reforço do Casa Pia por empréstimo do Hellas Verona, marcado no início da segunda parte, aos 54 minutos.

Dailon marcou o golo da vitória contra os Camarões e levou o Estádio Nacional de Cabo verde à loucura 🇨🇻#sporttvportugal #QualificaçãoMundial #CaboVerde #Camaroes pic.twitter.com/QdvJl4c7RP — sport tv (@sporttvportugal) September 9, 2025

Com esta vitória, Cabo Verde passa a contar com 19 pontos no topo do Grupo D da qualificação africana, mais quatro pontos do que os camarões e mais cinco do que a Líbia, as únicas equipas que ainda estão na luta pela qualificação quando faltam apenas duas jornadas.

Recordamos que o primeiro classificado garante a qualificação direita, enquanto se segundo pode ainda ser repescado para um play-off.

Apesar da qualificação ainda não estar garantida, o jogo desta terça-feira, no Estádio Nacional, na Praia, acabou com uma invasão pacífica dos adeptos, em festa, já com um olho no Campeonato do Mundo que, no próximo ano, vai decorrer no Estados Unidos, Canadá e México.