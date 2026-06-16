O ambiente festivo na Times Square descambou para confrontos entre adeptos quando um grupo de argelinos se cruzou com simpatizantes da Argentina antes do duelo entre as duas seleções que está marcado para quarta-feira (2h00).

Depois da intensa festa dos New York Knicks, pelo histórico triunfo na NBA, e de uma «invasão» de brasileiros que pintaram a mediática praça de amarelo, a Times Square perdeu, por momentos, o ambiente de festa.

Tudo começou com uma provocação, seguiram-se outras, depois uma cuspidela, um pontapé e dezenas de latas e copos a voar, obrigando a polícia de Nova Iorque a entrar em ação, para separar os dois grupos para impor novamente a paz.

As duas seleções defrontam-se esta madrugada (2h00), no Kansas City Stadium, na estreia no Grupo J que conta ainda com a Áustria e Jordânia.

Veja as imagens dos confrontos: