Endrick voltou a saltar do banco em mais um triunfo do Brasil no Mundial 2026 e o pai, Douglas Sousa, nas bancadas, não conseguiu reter as lágrimas de emoção.

O jovem avançado do Real Madrid é, a par de Neymar, um dos jogadores que os adeptos do Brasil mais querem ver em campo, mas, a verdade, é que Endrick não tem tido muitas possibilidades de se mostrar neste Campeonato do Mundo.

No primeiro jogo, frente a Marrocos (2-2), Endrick não foi utilizado, mas acabou por estrear-se no jogo seguinte, frente ao Haiti (3-0), somando os primeiros 26 minutos na competição da FIFA.

No último jogo, em que o Brasil venceu a Escócia (3-0), os holofotes estavam apontados para Neymar que acabou por ser chamado por Carlo Ancelotti a quinze minutos do final do jogo, já com o resultado em 3-0. O jovem avançado teve de esperar mais alguns minutos, mas acabou por também ser chamado pelo treinador italiano, ao minuto 82, para render Rayan.

Foi nesse momento que o pai foi filmado nas bancadas, extremamente emocionado: